Formula SAE 2026: Padova trionfa nelle vetture a combustione, Graz si impone tra le elettriche

Con la cerimonia di chiusura, tenutasi nella serata di domenica, si è conclusa l’edizione 2026 della Formula SAE Italy. La competizione educational riconosciuta a livello internazionale, che ha l’obiettivo di introdurre i ragazzi delle università nel mondo del motorsport, con intento formativo e, allo stesso tempo, funge da vetrina dei migliori giovani prospetti per i marchi dell’automotive, si è svolta dal 2 al 6 settembre.

Ad ospitare l’evento organizzato da ANFIA è stato, ancora una volta, il Circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari. Nei cinque giorni di competizione, il paddock dell’autodromo ha ospitato circa 2000 persone, tra studenti, giudici e spettatori, oltre agli stand dei tanti sponsor che promuovono l’iniziativa.

“Questa XXI edizione ci ha regalato cinque giornate intense e ricche di emozioni di fronte alle capacità, all’impegno e alla voglia di mettersi in gioco dei circa 1600 studenti partecipanti, che hanno presentato alle giurie il frutto degli sforzi compiuti nell’arco di molti mesi, dalla consegna della documentazione tecnica richiesta, alla preparazione per le prove statiche della manifestazione, alla realizzazione di un prototipo di vettura conforme al regolamento e performante” ha spiegato Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA.

Formula SAE 2026 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

“Misurarsi con la ricerca delle soluzioni tecniche più appropriate, rispettando vincoli di budget e tempistiche predefinite è un’esperienza molto formativa per i ragazzi, che hanno dimostrato di saper lavorare in team, di sapersi confrontare con valutatori esperti perlopiù provenienti dall’industria automotive e dal motorsport e di interpretare feedback e suggerimenti come spunti di miglioramento per crescere”.

"È un'iniziativa che ha un appeal per gli studenti perché ovviamente è un evento in cui possono provare e testare anche le loro competenze, le loro capacità anche di lavorare in squadra ed è un evento che al di là degli aspetti più professionali, chiaramente permette anche a questi studenti di divertirsi e di trovare piacere nel fare un qualcosa ovviamente più legato anche in futuro al mondo lavorativo”.

“Forti del successo dell’edizione appena conclusa, guardiamo già al 2027, pronti a far ripartire la macchina organizzativa insieme a tante nuove idee che possano rendere la Formula SAE Italy ancora più stimolante”.

Formula SAE 2026 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

In generale, il livello delle prove dinamiche è stato mediamente buono, nonostante le temperature elevate, che, soprattutto durante l’Endurance, hanno messo alla prova dal punto di vista fisico alcuni driver. I team di questa edizione hanno registrato ottimi punteggi e tempi. In particolare, il team di Graz ha riportato uno dei migliori tempi di sempre nella storia della prova di Skidpad.

Ieri si è svolta in pista la prova di Endurance (325 punti sui 1.000 complessivi), che mira a valutare le performance complessive delle singole vetture in gara e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della competizione. L’ordine di partenza è stato stabilito in base ai risultati dell’Autocross. Vi hanno preso parte 22 vetture elettriche e 8 combustion, per un totale di 30 vetture ammesse.

Il tracciato quest’anno è risultato essere molto veloce e tecnico e si è rivelato particolarmente apprezzato dai piloti. Ricordiamo, infatti, che la Formula SAE Italy è uno dei pochi eventi che si corre su un vero circuito, con un ottimo fondo e adeguate vie di fuga.

Per quanto riguarda le vetture della classe combustion, il team di Padova, con un motore ibrido, ha realizzato un’ottima performance e si è mostrato decisamente superiore agli altri, vincendo con un buon distacco.

Race Up Team Hybrid dell’Università degli Studi di Padova Foto di: Race Up Team

La gara di Endurance è stata invece particolarmente combattuta nella classe elettrica, dove le monoposto hanno percorso diversi giri a pochi secondi di distanza l’una dall’altra. In questo caso, viste le alte temperature, a fare la differenza è stata la gestione delle strategie: si è infatti potuto osservare come gli algoritmi di previsione dello stato termico dei sistemi venissero utilizzati per ottimizzare la prestazione, evitando rallentamenti dovuti al superamento delle temperature di esercizio.

I vincitori della XXI edizione

Il podio della Classe 1CV (vetture a combustione interna) ha visto trionfare il Race Up Team Hybrid dell’Università degli Studi di Padova, capace di ottenere punteggi di rilievo in tutte le prove statiche, primeggiando nella presentazione del business plan e nel design event. Il dominio è stato assoluto negli eventi dinamici, dove i ragazzi di UniPd hanno ottenuto quattro successi su quattro.

In seconda posizione si è piazzata YTU Racing C, dell’Yildiz Technical University. Completa il podio FS RTU dell’Università di Riga. Per la Classe 1EV (vetture elettriche), il gradino più alto spetta a Joanneum Racing Graz, che ha brillato nelle prove dinamiche ottenendo il miglior punteggio in tre delle quattro in programma. Al secondo posto Rennstall Esslingen, scuderia tedesca. Terza posizione per Bern Racing Team.

Formula SAE 2026 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

In categoria 1DV (Driverless), il primo premio è andato a eForce Prague Formula, della Czech Technical University in Prague. Seconda piazza per RaceUP Electric Padova, dell’Università degli Studi di Padova, che ha portato a podio ben due diverse scuderie (in differenti categorie). Terzi Dynamics e.V. dell’Università di Regensburg.

Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura, senza prototipo) trionfa Arab Academy Motors, seguita da Stv-scuderia Tor Vergata, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e Poliba Corse, del Politecnico di Bari.

Gli sponsor hanno promosso vari premi, a conferma del serio interesse nei confronti della competizione: quello per la vettura realizzata con il miglior bilanciamento tra costi e prestazioni è stato consegnato da Dallara ed è andato a Rennstall Esslingen dell’Esslingen University of Applied Sciences.

Ferrari ha conferito il proprio ai team, delle Classi 1CV e 1EV, che si sono aggiudicate la prova dinamica di Endurance & Efficiency, rispettivamente Race Up Team Hybrid dell’Università degli Studi di Padova e Joanneum Racing Graz di UAS Graz. Marelli ha, infine, premiato le squadre prime classificate assolute delle Classi 1EV e 1CV, le stesse due che hanno conquistato il premio Ferrari.

Alle premiazioni erano presenti anche i vertici di Dallara - la cui sede è situata a poche centinaia di metri dalla pista - l’ingegner Giampaolo Dallara e il CEO Andrea Pontremoli. Non è mancata la presenza del main sponsor Marelli, oltre a quella del direttore generale di ANFIA, Gianmarco Giorda, a coronare una cerimonia di chiusura degna dell’andamento estremamente positivo della manifestazione, nonostante la sovrapposizione con il GP d’Italia di F1.