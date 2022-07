Formula SAE | 2022, si riparte: "Occasione per giovani e aziende"

Carica lettore audio

La Formula SAE è ripartita alla grande in Italia con l'edizione 2022, finalmente disputata in presenza a Varano de' Melegari come ai bei tempi. O quasi, perché ovviamente qualche strascico pandemico e le difficoltà che il mondo attuale sta affrontando con guerre e crisi climatiche ha inevitabilmente posto dei paletti.

In Emilia la risposta è comunque stata ottima per un ritorno vero e proprio ad un format che nel 2021 era stato inevitabilmente rivisto, ma che gli organizzatori di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) hanno voluto fortemente.

Motorsport.com ne ha parlato con Gianmarco Giorda, Direttore Generale e Amministratore Delegato dell'azienda organizzatrice, che ha spiegato alla nostra testata che tipo di lavoro è stato messo in piedi da ottobre 2021 ad oggi.

Dopo un anno di transizione si torna in all'evento in presenza, siete soddisfatti?

"Ad ottobre 2021 avevamo dovuto optare per una versione 'ibrida', con una parte svolta online e un'altra in presenza, ma a numero chiuso e ridotto ad una ventina di posti per i team. Oggi possiamo dire che non abbiamo ancora raggiunto i livelli di pre-pandemia, ma ci stiamo riavvicinando e quasi 70 squadre ci sono. Alcune si sono ritirate all'ultimo, ma anche noi non abbiamo voluto esagerare. Però il risultato è buono e confortante, speriamo di essere tornati alla normalità".

Quanti paesi hanno aderito?

"Nel 2022 abbiamo 18 paesi rappresentati, 10 addirittura arrivano da fuori Europa, per cui è interessante che sia arrivata gente da India e Turchia, un bel segno di ripresa che ci rende soddisfatti".

Vi aspettavate una presenza del genere?

"Sì perché l'interesse c'è sempre stato. Lo avevamo visto già nell'edizione online, ma bisogna anche sottolineare la bravura del gruppo di comunicazione nel tenere vivo il collegamento ad un progetto con iniziative che garantisse il continuo della relazione fra gli sponsor, le aziende e i team".

Che strategia avete utilizzato?

"Tramite degli incontri via internet le aziende hanno potuto tenere delle conferenze e presentazioni sulle loro strategie, obiettivi, valori e quant'altro delle operatività che hanno in atto. Hanno avuto molto successo perché per loro possono mostrarsi e cercare contatti con potenziali nuovi lavoratori, mentre i ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo professionale. Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli sponsor, soprattutto come qualità dei marchi, che hanno un ruolo primario nel mondo dell'automotive non solo nazionale, ma anche mondiale. Questo invoglia chiaramente i team a partecipare sapendo che hanno l'occasione di mostrare le loro capacità ai grandi di questo ambiente".

Dopo l'edizione di ottobre siete tornati al mese di luglio; c'è un motivo per cui si è scelto questo periodo dell'anno?

"Nel 2021 eravamo ancora in pieno Covid e quindi in luglio non era possibile organizzarlo, che è il mese nel quale si è sempre svolto l'evento, considerando gli impegni con gli studi dei ragazzi, che in autunno hanno gli esami da affrontare e le lezioni. Inoltre bisogna evitare concomitanze con altri eventi europei".

C'è qualcosa che in particolare ti ha colpito girando nel paddock?

"E' molto interessante vedere che l'evento è una sorta di specchio dei movimenti del mercato. Ad esempio, negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento dei mezzi elettrici e a guida autonoma rispetto a quelli a combustione. Ci sono diversi team che, supportati dalle aziende, stanno andando in questa direzione a seconda dei settori".

Tra le nuove tecnologie si parla di idrogeno...

"Penso che oggi per l'idrogeno sia un po' presto, ma in futuro è possibile che venga introdotta una Classe dedicata. Come ANFIA lo vediamo come un grosso contributo sui mezzi pesanti, nel breve termine, mentre per le vetture probabilmente si avrà qualcosa tra 5-10 anni. Ci sono comunque certe Case che già ci pensano".

In altri eventi esteri ci sono categorie aperte ad ogni tecnologia; porterete anche voi queste novità?

"L'idea è quella di mantenere il medesimo format, ma siamo disposti a cambiarlo se arrivassero consigli e idee. Ad oggi penso che combustione, elettrico e guida autonoma siano le categorie migliori e dominanti che nei prossimi anni. Sull'ibrido non saprei, al momento non abbiamo avuto grosse richieste, è arrivato qualcosa sui gas, ma non è stato deciso di introdurre nulla, per ora".

I ragazzi vi hanno mai proposto qualcosa per implementare il format e l'evento?

"C'è un canale aperto tra gli organizzatori e i team, per cui penso che alcune modifiche al regolamento e specificità siano risposte a stimoli e spunti, alcuni arrivati in maniera ufficiale e altri anche solo parlando. Tutti i giudici parlano nel paddock e se nascono proposte, anche solo per ottimizzare o rendere più efficiente l'organizzazione, sono prese in considerazione. Il rapporto è aperto, anche perché sono proprio i ragazzi che sul campo possono cogliere delle sfumature e avere idee particolari".