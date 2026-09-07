Dalle aule alla pista: com’è vivere la Formula SAE? Dietro le quinte del Race UP Team Hybrid che vinto la categoria CV

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato, dall’esterno, in cosa consiste la Formula SAE. Ma come vivono l’esperienza i veri protagonisti dell’evento? L’abbiamo chiesto ai membri del Race Up Team Hybrid dell’UniPd, assoluti dominatori della categoria dedicata alle vetture con motore a combustione.

Oltre che nella classifica generale, hanno ottenuto il primo posto di categoria nel “Design Event”, prova statica che premia la squadra che ha lavorato meglio a livello progettuale e che ha dimostrato ai giudici di aver presentato la proposta più interessante. In pista la monoposto si è dimostrata ancora più imbattibile, con la conquista del primato in ogni prova dinamica: Acceleration Event, SkidPad, Autocross ed Endurance.

Il successo in quest’ultima gli è, inoltre, valso il premio Ferrari, ambitissimo in quanto, oltre ad essere promosso dal marchio storico di Maranello, riconosce in toto il valore del lavoro svolto dal team per performare ai massimi livelli in pista, in una prova pensata per testare le monoposto evidenziando tutti i loro limiti.

“Abbiamo racimolato una buona esperienza questa stagione, perché per noi è il terzo evento. Abbiamo già partecipato all’evento in Austria e Croazia. In Croazia abbiamo vinto. Il progetto è rodato, è stato provato in tutte le prove in pista con ottimi risultati”

Race Up Team Hybrid dell’Università degli Studi di Padova Foto di: Race Up Team

“Sapevamo che la macchina fosse competitiva, ma nel motorsport gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Siamo fieri di aver fatto tutto quello che si poteva fare quest'anno, spendendo tutti i minuti utili in officina, per correggere problemi o potenziare i nostri punti forti” ci ha raccontato il team leader, Marco Lombardi.

Partecipando alla categoria 1 CV, la vettura del team è costituita da un’unità di powertrain endotermica, a cui i ragazzi dell’Università di Padova hanno aggiunto una componente ibrida, che, attraverso la frenata rigenerativa, permette di coadiuvare alla potenza generata dal motore tradizionale, quella proveniente dall’unità elettrica.

Qual è la novità tecnica di cui andate più fieri su questa monoposto, anche se magari non è quella che salta all'occhio del pubblico?

"Allora la domanda messa così è interessante. La risposta più facile sarebbe il sistema ibrido. Per soluzioni che non risaltano all'occhio, magari i controlli dello stesso sistema ibrido, che sono poi quelli che fanno la differenza. Chiaro che chi ne sa, sa di cosa si parla, ma sono quelli che poi veramente ti fanno fare quel passo in più, okay la potenza in più, okay che con il sistema ibrido che abbiamo migliora il rapporto peso-potenza, però poi il comportamento in curva e l'agilità della macchina lo fanno i controlli che sono, diciamo, scritti dentro il sistema, quindi sicuramente quel lato lì è quello che ci ha fatto fare il salto di qualità quest'anno".

"Anche il lato motore, motore termico, abbiamo rivisto tutti gli ausiliari, quindi aspirazione, scarico, cooling e appunto, siccome il focus quest'anno è il fatto che la vettura sia ibrida, tutti gli occhi vanno lì, ma anche la parte di powertrain termico è stata migliorata e abbiamo guadagnato tanti cavalli anche dall’unità termica e l'aggiunta, ecco, del volano alleggerito, che quello non si vede dall'esterno ma influisce sulla risposta a RPM, a salire e scendere velocemente, sulla guidabilità della macchina".

Soprattutto considerando le temperature impegnative di quest’anno, come gestite il compromesso tra prestazione pura e affidabilità in un weekend dove un ritiro in Endurance può azzerare mesi di lavoro?

"Lavorando sul sistema di raffreddamento rivisto, quest'anno abbiamo la pompa dell'acqua elettrica che ha aumentato l'efficienza di tutto il sistema. Ma anche lato aerodinamica, il pacchetto aerodinamico è stato studiato non solo per massimizzare il carico, che è quello che tipicamente si fa in queste competizioni con layout molto tortuosi, ma anche con attenzione al sistema di raffreddamento".

Race Up Team Hybrid dell’Università degli Studi di Padova Foto di: Race Up Team

"Infatti abbiamo delle prese NACA monoscocca dietro i pod e quelle sono state studiate appunto per indirizzare i flussi all'interno del vano motore e quindi abbassare le temperature di quella zona che è la più critica chiaramente".

Le prove dinamiche (Endurance, Autocross, Skid Pad, Acceleration) mettono alla prova aspetti diversi: qual è quella su cui avete lavorato di più quest'anno e perché?

"Sicuramente l'acceleration, perché eravamo meno forti in quell’aspetto rispetto alle altre dinamiche. La macchina in skidpad è sempre andata bene storicamente nel team di Padova. Dinamicamente le macchine hanno sempre avuto buoni comportamenti. Peccavamo un po', appunto, nel rapporto peso-potenza e quindi soprattutto nella capacità di avere buone accelerazioni longitudinali".

"È quindi un po' quello che raccontavo prima, aggiunta del sistema ibrido, potenziamento del termico, ma soprattutto un gran lavoro di riduzione peso. Quest'anno la macchina qui pesa complessivamente 224 kg, che per essere un'ibrida è un livello veramente buono di peso, quindi lì abbiamo migliorato tanto. Non c'è ancora il risultato ufficiale dell'acceleration, ma con un 3.651 secondi dovremmo essere in alto, quindi sicuramente quello".

Quanti siete nel team e come vi dividete tra progettazione, produzione, business plan e gestione in pista?

"Siamo una cinquantina di persone per questa macchina. Siamo divisi in reparti tecnici dove si fa un po' tutto, nel senso sia la progettazione che poi la realizzazione di quello che viene disegnato. Quindi, appunto, reparti tecnici: reparto motore, reparto aerodinamica, reparto telaio, dinamica del veicolo, powertrain ibrido, telaio e strutture meccaniche".

Race Up Team Hybrid dell’Università degli Studi di Padova Foto di: Race Up Team

"I reparti cosa fanno? Dalla prima parte della stagione fino a chiusura dell'anno, proprio anno solare, 31 dicembre, c'è la progettazione. Lì mettiamo un design e poi dal nuovo anno si mandano in produzione i pezzi alle aziende o si fa il manufacturing di quello che riusciamo a fare in casa che comunque è la maggior parte della macchina. Quindi sì, gli stessi reparti a livello tecnico prima progettano e poi producono".

"Poi il lato statiche, ci sono delle persone dedicate a preparare la documentazione e poi c'è un reparto business e marketing che cura il lato di rapporti con le aziende, con gli sponsor, il reparto marketing che ci aiuta chiaramente in visibilità e quindi tutto funziona in questo modo, a grandi linee".

C'è un aneddoto - una notte in officina, un problema risolto all'ultimo - che racconta meglio di ogni specifica tecnica cosa significa correre in Formula SAE?

"Di aneddoti ce ne sarebbero tanti, diciamo che i momenti in cui la stagione prende la direzione giusta, paradossalmente, si può dire in modo un po' romantico, che siano quelli quando le cose vanno male. Quest'anno c’è stata appunto una vittoria, ma ci sono stati anche momenti difficili, rotture nelle fasi di testing eccetera; quindi, in quei momenti lì veramente si fa la differenza e si possono prendere due strade: arrendersi, oppure decidere di non cambiare i propri obiettivi".

"Quindi, diciamo che, come aneddoti, direi sicuramente tutti i momenti in cui le cose non sono andate come ce l'aspettavamo. La capacità di saper reagire a tutti gli imprevisti è quella che ha fatto la differenza quest'anno".