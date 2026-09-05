Dallara: “Perché sostengo la Formula SAE? È bello vedere ragazzi appassionati di auto che tengono viva la passione"

La Formula SAE è diventata da diversi anni il riferimento internazionale per le competizioni motoristiche a livello accademico. L’importanza della competizione è cresciuta nel corso degli anni, fino a diventare un vero trampolino di lancio per i giovani ingegneri, con numerosi sponsor che sostengono l’iniziativa e mostrano interesse per i progetti presentati dai team in gara.

L’edizione italiana si svolge, da ormai diversi anni, presso l’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari, paese natale dell’Ingegner Dallara e casa dell’azienda automobilistica da lui fondata. L’Ingegnere, uomo dall’incredibile acume e lucidità, è stato il primo vero grande sostenitore della competizione nel nostro paese, individuando, fin dagli albori, le grandi possibilità che vi si possono ricavare.

Negli anni, Dallara ha visto crescere il livello e l’importanza della manifestazione, fino a diventare un vero e proprio luogo di sperimentazione e creazione per le future menti dell’automotive. L’azienda sita a Varano ha sempre fatto del suo punto di forza l’innovazione e sotto la sapiente guida del suo fondatore è stata capace di raggiungere un’importanza fondamentale nel mondo del motorsport.

L'Ing. Dallara nel paddock della Formula SAE Foto di: Formula SAE

Pensiamo a tutte le serie in cui Dallara è stata protagonista negli anni: dalla Formula 1 all’Indycar, passando per SuperFormula e FormulaE. Una sfida dopo l’altra, il marchio nato nel 1972 in un piccolo paese del parmense, ha saputo innovare e rinnovare e nonostante il livello raggiunto, la curiosità e la volontà di trovare nuove risorse non è mai venuta meno. Ed è proprio per queste ragioni che l’Ingegnere ha visto nella Formula SAE un’opportunità per far crescere un settore che, troppo spesso, si chiude su sé stesso.

Oltre a prestare il suo nome come sponsor e sostenitore dell’iniziativa, l’Ingegnere si reca di persona, da anni, alla pista di Varano, per ispezionare di persona i progetti dei ragazzi, conoscerli e individuare possibili futuri collaboratori, rinsaldando il rapporto con il motorsport giovanile che perdura da tempo.

Anche quest’anno, nonostante il caldo sahariano del parmense, Dallara ha effettuato la sua consueta visita a sorpresa, tra gli sguardi colmi di ammirazione dei ragazzi, a pochi metri da una vera e propria istituzione dell’automotive. Motorsport.com ha avuto l'opportunità di scambiare delle battute con l’Ingegnere riguardanti l’importanza della serie in cui ha creduto fin dal primo istante.

Perché un’azienda della filiera automotive, come Dallara, decide di investire nella Formula SAE? Qual è il ritorno più concreto?

"Il ritorno concreto è che qui si vedono tanti giovani che sono appassionati delle automobili, che sono bravi, che hanno voglia di andare al di là di quello che è il loro impegno universitario. Quindi che sono accompagnati anche della passione e poi tengono vivo questo spirito, insomma, è veramente una manifestazione bellissima, ne vale la pena".

"La Formula SAE è diventata un canale di recruiting? Quanti studenti avete già inserito in azienda grazie a questa competizione? Che competenze tecniche ritenete più importanti? Abbiamo tanti contatti con gli studenti che partecipano alla competizione. Quindi sì, certamente è un canale molto utile da questo punto di vista. Più che agli aspetti tecnici, quando veniamo qui quello a cui facciamo più attenzione è l’entusiasmo mostrato dai ragazzi, quello è alla base di tutto. La voglia di fare, la voglia di competere, di condividere, sono tutti aspetti a cui teniamo molto".

Giampaolo Dallara Foto di: Formula SAE

Per lei le facoltà di ingegneria dovrebbero promuovere maggiormente progetti concreti come questo, anziché limitarsi, troppo spesso, ad un approccio fin troppo teorico e lontano dai problemi della realtà?

"Ci vuole l’uno e l'altro, servono sicuramente anche quelle materie di base che ti permettono poi di continuare a imparare quando sei grande, ma poi sicuramente è bene promuovere iniziative più concrete che permettono ai giovani che vogliono stimolare la possibilità di misurarsi e di vivere la competizione come un confronto con gli altri in cui si giudica non soltanto in valore assoluto quello che tu fai, ma come vali rispetto agli altri. Non è come nel professionismo, dove un vantaggio lo tieni nascosto: qui, al contrario, c’è apertura, i ragazzi prendono spunto dagli altri team, sono interessati alle loro soluzioni e questa condivisione è davvero qualcosa di molto bello. Quindi sicuramente questo doppio approccio permette ai ragazzi di crescere ancora di più".

Che consiglio darebbe ai ragazzi che vogliono approcciarsi a questo mondo?

"Dico di provarci con le tante aziende che operano nel territorio e non solo nel nostro ma anche all'estero. Esiste questa possibilità, ci sono tanti che fanno questa attività. Vediamo quello che succede da noi, tanti arrivano sempre tutti gli anni, quindi è una buona opportunità. È un’esperienza estremamente formativa e mi fa molto piacere che ci sia sempre l'interesse di tante grandi università”.