Vidales si lega a Prema per il 2021 in F.Regional by Alpine

Colpo di mercato per il Prema Powerteam in Formula Regional European by Alpine. Il team italiano, infatti, ha annunciato l’ingaggio per la prossima stagione del talento spagnolo David Vidales.

Il diciottenne di Leon ha stupito tutti al debutto in monoposto in Formula Renault Eurocup. In occasione del round di Imola, secondo appuntamento della stagione, Vidales ha infatti conquistato non solo la pole per Gara 1 ma anche il successo in entrambi gli appuntamenti del weekend lasciando sbalorditi tutti gli osservatori.

Vidales ha poi disputato una stagione di grande costanza anche se, nel finale del campionato, ha accusato un lieve calo di forma che gli ha fatto perdere la possibilità di conquistare il titolo di rookie of the year finito nelle mani di Alex Quinn.

Lo spagnolo avrà adesso la possibilità di puntare con decisione al titolo nella nuova serie nata proprio dall’unione tra Formula Renault Eurocup e Formula Regional.

“Sono davvero grato al Prema Powerteam per avermi concesso questa opportunità. È un grande onore per me diventare parte di una squadra così prestigiosa. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il mio nuovo team e sono certo che insieme potremo raggiungere grandi traguardi.

Angelo Rosin, team principal della scuderia italiana, ha voluto dare il benvenuto al nuovo arrivato: “Quello che David ha realizzato è stata forse una delle migliori storie dell’anno. Pensiamo che si meriti una possibilità e con il talento che ha mostrato sin da subito siamo certi che la nostra fiducia sarà ripagata”.

“Faremo del nostro meglio per fornirgli una vettura veloce che possa supportare il suo percorso di apprendimento e non vediamo l’ora di lavorare insieme a lui”.