Ugo Ugochukwu promosso nel FRECA con Prema per il 2024

Nelle ultime settimane Ugo Ugochukwu ha preso parte ai test Formula 3 di fine stagione con Carlin, facendo così il primo assaggio di cosa lo attenderà a Macao, dove questo mese scenderà in pista con Trident per il leggendario appuntamento della F3 World Cup.

Tuttavia, il prossimo anno il pilota junior del team McLaren di Formula 1 non salirà direttamente in F3, ma effettuerà il passaggio nel Campionato Europeo Formula Regional by Alpine, dove occuperà il sedile lasciato libero da Andrea Kimi Antonelli in Prema, con quest'ultimo in direzione Formula 2 dopo aver vinto il titolo nel 2023.

L'americano ha recentemente vinto il Campionato Euro 4 proprio Prema e si è classificato secondo nella classifica del campionato italiano di Formula 4 al suo secondo anno nelle monoposto, dato che nel 2022 aveva preso parte alla F4 britannica con Carlin, dove si era classificato terzo.

Photo by: acisportitalia.it #3 Ugochukwu Ugo, Tatuus F.4 T421

"Dopo un anno di successi in F4, sono felice di annunciare che la prossima stagione passerò alla Formula Regional European Championship con Prema Racing. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida nella mia carriera e, con il continuo supporto del McLaren Driver Development Programme, sono sicuro che avremo un altro anno positivo insieme", ha dichiarato Ugochukwu.

Prema ha vinto gli ultimi due titoli FRECA con Dino Beganovic e Andrea Kimi Antonelli: "Siamo estremamente lieti di annunciare Ugo per la stagione FRECA 2024", ha dichiarato Rene Rosin, Team Principal della Prema.

"Ha dimostrato il suo potenziale in F4 quest'anno, ottenendo vittorie e prestazioni di rilievo in momenti chiave, il che lo rendono un buon prospetto per il prossimo anno. Nelle ultime due stagioni abbiamo grandi risultati nella serie e sembra che nel 2024 avremo di nuovo una formazione forte. Non vediamo l'ora di iniziare i preparativi".