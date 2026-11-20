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Tatuus protagonista al GP di Macau con le monoposto Formula 4 e Formula Regional

Doppia presenza delle monoposto italiane al GP di Macau, protagoniste della FIA F4 World Cup e della FIA FR World Cup.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 20 nov 2026, 17:22

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Tatuus protagonista al GP di Macau

Foto di: Tatuus

Per il quarto anno consecutivo le monoposto Tatuus e i motori Autotecnica scendono in pista al GP di Macau, ma l'edizione 2026 segna un traguardo speciale: per la prima volta, infatti, entrambe le categorie formula inserite nel programma della manifestazione utilizzano vetture e motori progettati e costruiti in Italia.

Dopo la presenza della T-421 nella FIA Formula 4 World Cup nel 2023 e quella della T-318 nella FIA Formula Regional World Cup nel biennio 2024-2025, la FIA ha scelto per il 2026 di affidare a monoposto Tatuus sia la Formula 4 sia la Formula Regional, portando complessivamente 50 vetture del costruttore di Lainate sul leggendario Circuito da Guia, spinte dai propulsori ATM 1.4L (su base Abarth) in Formula 4 e 1.6L sviluppato su base Toyota in Formula Regional.

Un weekend speciale non solo per il doppio impegno, ma anche per il debutto della nuova T-326 sul palcoscenico di Macau, dove raccoglie il testimone della T-318 nella Formula Regional World Cup.

Tatuus protagonista al GP di Macau

Foto di: Tatuus

Sin dalle prime sessioni di questa edizione 2026, la nuova monoposto ha mostrato di essere già notevolmente più veloce della precedente, con Ernesto Rivera capace di fermare il cronometro a 2’14’’480, rispetto al 2’15’’609 di Naël nel 2025. Rivera ha poi visto il proprio tempo cancellato secondo la prassi del GP, che esclude il miglior tempo di ogni pilota che causi una bandiera rossa, evenienza capitata proprio al pilota messicano. Il miglior tempo ufficiale è dunque divenuto quello di Alex Ninovic: 2’14’’665, comunque inferiore al record stabilito dalla T-318.

Lo spettacolo offerto dalle Formula Regional Tatuus rappresenta per il GP di Macau il Main Event, corredato dalla già citata World Cup F4, in pista con le T-421 protagoniste della maggior parte dei campionati di categoria nel mondo, dalla FIA GT World Cup, dal TCR World Tour Event, dal Macau Motorcycle GP, dalla GT4 Cup e dal Macau Roadsport Challenge, in una vera e propria festa del motorsport mondiale.

Prosegue dunque un legame tra Tatuus e Macau iniziato tra il 2002 e il 2005, quando le Formula Renault targate Tatuus facevano il loro debutto sul Circuito da Guia, e proseguito nel 2013 con le FA010, più comunemente note come Formula Abarth. Nel 2023 è stata la volta del debutto della T-421 nella gara accessoria di Formula 4, mentre nel 2024 e 2025 la T-318 era già stata al centro del Main Event.

Tatuus protagonista al GP di Macau

Foto di: Tatuus

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