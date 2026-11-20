Ultime notizie
Formula Regional European Championship
Tatuus protagonista al GP di Macau con le monoposto Formula 4 e Formula Regional
Doppia presenza delle monoposto italiane al GP di Macau, protagoniste della FIA F4 World Cup e della FIA FR World Cup.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 20 nov 2026, 17:22
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Tatuus protagonista al GP di Macau
Foto di: Tatuus
Per il quarto anno consecutivo le monoposto Tatuus e i motori Autotecnica scendono in pista al GP di Macau, ma l'edizione 2026 segna un traguardo speciale: per la prima volta, infatti, entrambe le categorie formula inserite nel programma della manifestazione utilizzano vetture e motori progettati e costruiti in Italia.
Dopo la presenza della T-421 nella FIA Formula 4 World Cup nel 2023 e quella della T-318 nella FIA Formula Regional World Cup nel biennio 2024-2025, la FIA ha scelto per il 2026 di affidare a monoposto Tatuus sia la Formula 4 sia la Formula Regional, portando complessivamente 50 vetture del costruttore di Lainate sul leggendario Circuito da Guia, spinte dai propulsori ATM 1.4L (su base Abarth) in Formula 4 e 1.6L sviluppato su base Toyota in Formula Regional.
Un weekend speciale non solo per il doppio impegno, ma anche per il debutto della nuova T-326 sul palcoscenico di Macau, dove raccoglie il testimone della T-318 nella Formula Regional World Cup.
Tatuus protagonista al GP di Macau
Foto di: Tatuus
Sin dalle prime sessioni di questa edizione 2026, la nuova monoposto ha mostrato di essere già notevolmente più veloce della precedente, con Ernesto Rivera capace di fermare il cronometro a 2’14’’480, rispetto al 2’15’’609 di Naël nel 2025. Rivera ha poi visto il proprio tempo cancellato secondo la prassi del GP, che esclude il miglior tempo di ogni pilota che causi una bandiera rossa, evenienza capitata proprio al pilota messicano. Il miglior tempo ufficiale è dunque divenuto quello di Alex Ninovic: 2’14’’665, comunque inferiore al record stabilito dalla T-318.
Lo spettacolo offerto dalle Formula Regional Tatuus rappresenta per il GP di Macau il Main Event, corredato dalla già citata World Cup F4, in pista con le T-421 protagoniste della maggior parte dei campionati di categoria nel mondo, dalla FIA GT World Cup, dal TCR World Tour Event, dal Macau Motorcycle GP, dalla GT4 Cup e dal Macau Roadsport Challenge, in una vera e propria festa del motorsport mondiale.
Prosegue dunque un legame tra Tatuus e Macau iniziato tra il 2002 e il 2005, quando le Formula Renault targate Tatuus facevano il loro debutto sul Circuito da Guia, e proseguito nel 2013 con le FA010, più comunemente note come Formula Abarth. Nel 2023 è stata la volta del debutto della T-421 nella gara accessoria di Formula 4, mentre nel 2024 e 2025 la T-318 era già stata al centro del Main Event.
Tatuus protagonista al GP di Macau
Foto di: Tatuus
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente La Ferrari Driver Academy annuncia i suoi programmi 2027: 3 i nuovi talenti aggregati
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Redazione Motorsport.com
Ferrari Challenge | Barcellona: Abrahamsen e Runefelt vincono Gara 1
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge 8 h
Ferrari Challenge | Barcellona: Abrahamsen e Runefelt vincono Gara 1
WSK | A Lonato c'è la seconda prova della Final Cup
Kart
Kart 2 g
WSK | A Lonato c'è la seconda prova della Final Cup
Video WEC | La dura 6h del Fuji di Ferrari nel nuovo episodio di “The Red Line”
WEC
WEC
6h del Fuji
2 g
Video WEC | La dura 6h del Fuji di Ferrari nel nuovo episodio di “The Red Line”
Ultime notizie
Tatuus protagonista al GP di Macau con le monoposto Formula 4 e Formula Regional
Formula Regional European Championship
FREC Formula Regional European Championship 10 min
Tatuus protagonista al GP di Macau con le monoposto Formula 4 e Formula Regional
FE | Il pre-campionato termina in anticipo a causa dell'incendio e dell'esplosione di una vettura
Formula E
FE Formula E 27 min
FE | Il pre-campionato termina in anticipo a causa dell'incendio e dell'esplosione di una vettura
MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°
MotoGP
MtGP MotoGP
Portogallo
1 h
MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°
F1 | Pirelli: ecco perché per il Qatar ha imposto 2 soste obbligatorie e un limite di 27 giri per gomma
Formula 1
F1 Formula 1
Qatar
1 h
F1 | Pirelli: ecco perché per il Qatar ha imposto 2 soste obbligatorie e un limite di 27 giri per gomma
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti