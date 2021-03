Regional, Test Barcellona, Giorno 1: Pasma il più rapido

Nel primo dei due giorni di test andati in scena sul circuito spagnolo di Barcellona i più veloci sono stati l'esperto finlandese Patrik Pasma (KIC Motorsport) con il crono di 1:40.567, seguito dallo svizzero della ART Grand Prix, Grégoire Saucy (1:40.613) ed il britannico Alex Quin (Arden Motorsport), autore del tempo di 1:40.667.

Al mattino è stato Paul Aron (Prema Powerteam) a guidare il gruppo, ma il pilota estone non ha migliorato il suo tempo nel pomeriggio finendo comunque buon quarto assoluto (1:40.748).

Il primo tra i Rookie, e sesto assoluto (1:40.930), è stato il francese Isaac Hadjar (R-ace GP), già estremamente veloce a Imola, confermando così la sua grande confidenza con la vettura, mentre il secondo debuttante più rapido è stato Gabriele Minì (ART Grand Prix), ottavo assoluto, con 1:41.208 davanti Francesco Pizzi (Van Amersfoort Racing), a soli 56 millesimi dal connazionale, e nono assoluto.

La giornata di ieri è stata soleggiata e asciutta, con una temperatura dell'aria intorno ai 15°C, e la temperatura della pista ha raggiunto i 38°C.

Purtroppo l'infortunio di Léna Bühler a Imola si è rivelato alla fine più importante di quanto si pensasse inizialmente, e non è presente a Barcellona per i test, ma correrà nel primo appuntamento di Imola il fine settimana del 18 aprile, quando la Formula Regional European Championship by Alpine affiancherà il circus della F1!