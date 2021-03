Regional: MP Motorsport completa la line-up con Haverkort

Il team MP Motorsport ha completato quest’oggi la propria line-up per la stagione 2021 della Formula Regional European. La scuderia olandese, dopo aver annunciato Franco Colapinto e Oliver Goethe, ha svelato il nome dell’ultimo pilota cui affiderà la terza vettura.

Sarà Kas Haverkort a mettersi al volante della monoposto nera e arancione. L’olandese, classe 2003, è senza dubbio uno dei migliori talenti emersi al termine della stagione 2020.

Haverkort, infatti, ha letteralmente dominato in F4 spagnola conquistando il titolo con un totale di 13 vittorie ed ha impressionato anche nelle due apparizioni effettuate in Formula Renault Eurocup a Barcellona e Spa-Francorchamps.

Con Havertkort e Colapinto la MP Motorsport ha così una coppia di piloti di altissimo livello in grado di poter lottare con le altre star del calibro di Gabriele Minì e David Vidales.

“Proseguire con MP Motosport è stata la migliore decisione possibile” ha dichiarato Haverkort che proprio con il team olandese era andato a caccia del titolo spagnolo lo scorso anno.

“Nel 2020 abbiamo vinto il campionato di F4 spagnola insieme e sempre con loro ho disputato due round in Formula Renault Eurocup. Questa squadra sa come si vince ed essendo olandese la sento un po' come una mia seconda casa”.

“Sono orgoglioso di aver incluso Kas nella nostra line-up per la Formula Regional” ha dichiarato il team manager Sander Dorsman.

“E’ fantastico che abbia deciso di rimanere con noi e sono sicuro che avremo un’altra stagione di successo insieme dopo quella del 2020”.