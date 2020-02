Oliver Rasmussen con Prema in Formula Regional

Prema Powerteam ha annunciato che il pilota danese Oliver Rasmussen rimarrà con la squadra per la stagione 2020 e salirà per fare il suo debutto nel Formula regional European Championship certified by FIA. Il pilota di 19 anni è pronto per un passo fondamentale nella sua carriera, lasciando le competizioni di Formula 4 dopo un periodo di 2 anni.

L'anno scorso, Rasmussen ha conquistato più podi, evidenziando un miglioramento stagionale, e le sue prestazioni del 2019 hanno lasciato buone aspettative e possibilità di ulteriori successi.

Inizierà i preparativi per questa nuova sfida in un ambiente amichevole e con una buona conoscenza dei metodi di lavoro del team. Il suo obiettivo sarà quello di padroneggiare rapidamente la Formula Regional da 270 cavalli e ottenere dei successi.

"È bello tenere con noi Oliver per la stagione 2020 della Formula Regional. È stato un piacere lavorare con lui l'anno scorso e non vediamo l'ora di vederlo crescere ancora mentre sale la scala della FIA dopo la Formula 4. Faremo del nostro meglio per aiutarlo in questo passaggio e siamo fiduciosi che lo farà dimostrarsi una risorsa estremamente preziosa per la squadra nella difesa del titolo" ha detto il team principal Angelo Rosin.

"Sono entusiasta di continuare la collaborazione con Prema intensificando il campionato europeo regionale di Formula 2020. La scorsa stagione ho avuto un progresso positivo con il Team e ho potuto imparare molto. Questo sarà un nuovo campionato e quindi una nuova sfida per me, ma adattarsi a questa vettura già sapendo che il Team può essere solo un vantaggio. Come danese, farò del mio meglio per mantenere la bandiera danese ai vertici di questa categoria. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nel renderlo possibile" ha aggiunto Oliver Rasmussen.