Marta Garcia promossa dalla F1 Academy al FRECA con Prema

Durante il fine settimana di Austin, accanto alla massima serie vi era un'altra categoria di supporto, ovvero la F1 Academy, la serie tutta al femminile promossa dalla Formula 1 per valorizzare i giovani talenti dandogli la chance di prendere parte a un campionato che le aiuti nella loro progressione.

Proprio negli Stati Uniti, ultimo appuntamento dell'anno, è stata anche coronata Marta Garcia come campionessa di categoria, che si è così aggiudicata il primo titolo nella stagione inaugurale della serie. La giovane spagnola ha conquistato sette vittorie e numerose pole position nel corso del campionato, a cui si aggiungono altri cinque podi che l'hanno portata a battere Léna Bühler, pilota dell'Accademia Sauber, di una cinquantina di punti.

Dopo aver vinto in F1 Academy, la Formula 1 ha confermato che la Garcia si è aggiudicata un posto completamente coperto finanziariamente nel Campionato Europeo di Formula Regional by Alpine per il 2024 con Prema Racing. La squadra italiana infatti collaborerà con F1 Academy, il produttore di telai FRECA Tatuus e il fornitore di pneumatici Pirelli, fornendo "un contributo finanziario al costo del sedile".

Il FRECA è utilizzato principalmente per i piloti junior come ponte tra la F4 e la FIA F3. La serie consentirà ora ai team di gestire una quarta vettura se si ingaggia una delle pilotesse che ha concluso la stagione di F1 Academy nelle prime tre posizioni della classifica finale. F1 Academy dichiara inoltre che "lavorerà a stretto contatto con i team per sostenere le sue vincitrici nella progressione verso l'alto".

Per migliorare ulteriormente l'accessibilità, F1 Academy ha ridotto la quota di iscrizione che ogni pilota deve versare per il suo posto da 150.000 a 100.000 euro in vista della prossima stagione. Susie Wolff, direttore generale di F1 Academy, ha dichiarato: "F1 Academy punta alla progressione e alla creazione di maggiori opportunità per le giovani donne in tutto il mondo del motorsport, quindi offrire un posto completamente finanziato nel FRECA al nostro campione inaugurale è un momento significativo".

"Il fatto che [Garcia] continuerà a correre con PREMA, con cui ha instaurato un rapporto di collaborazione e che è attualmente campione del team in questa categoria, contribuirà al suo sviluppo futuro".

Soddisfatta anche la giovane spagnola, che ora avrà l'opportunità di confrontarsi in un campionato come quello del FRECA: "Sono entusiasta ed emozionata di correre nel FRECA il prossimo anno. Venendo dalla F1 Academy, sarà un grande passo. Sappiamo che dovremo lavorare molto con la squadra per avere successo, ma sono davvero determinata a fare bene".

Tra le aziende che sosteranno finanziariamente il passaggio della Garcia nel FRECA ci sarà anche Tatuus, la quale fornisce la monoposto T-421 al campionato. Un motivo d'orgoglio per il gruppo, che è già presente in numerosi campionati propedeutici, fornendo ai giovani piloti l'opportunità di mettersi al volante di una vettura e di dimostrare il proprio talento con l'obiettivo di arrivare ai vertici nel motorsport: "La presenza contemporanea di Tatuus, Autotecnica e Breda Racing all’interno del paddock di Formula 1 ad Austin è per me motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il CEO di Tatuus, Giovanni Delfino.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Marta Garcia, Prema Racing, riceve un premio Pirelli F1 Academy Qualifying da Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

"Desidero ringraziare Susie Wolff, Managing Director di Formula 1 Academy e Stefano Domenicali, President & CEO di Formula 1. La fiducia da loro riposta nelle capacità del nostro Gruppo e la cooperazione quotidiana tra le nostre realtà è qualcosa che ci onora e al tempo stesso ci spinge a lavorare sempre più duramente per affrontare le sfide del futuro. La stagione appena terminata ha garantito ottimi risultati e permesso alle 15 atlete in gara di proseguire sul percorso di crescita che le porterà verso i vertici del Motorsport, ed il GP di Austin in particolare ha offerto la visibilità globale che un progetto così importante merita".

A partire dalla prossima stagione, ogni squadra di Formula 1 dovrà anche mettere in pista nella F1 Academy una vettura con la propria livrea, dando l'opportunità a una giovane pilotessa di ricevere il sostegno da parte di una squadra della massima serie: "A partire dalla stagione 2024 nuove sfide attendono F1 Academy, Tatuus e Autotecnica Motori. 7 appuntamenti di primissimo livello, sempre accompagnati ad un GP di F1 e le livree dei 10 team del massimo campionato applicate su altrettante monoposto in gara. Nuovi orizzonti e un impegno sempre maggiore per quella che è una vera e propria missione, da compiere nel nome dell’inclusione per il futuro del Motorsport, dentro e fuori dalla pista”, ha poi aggiunto il CEO di Tatuus.