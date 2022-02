Le migliori gare del 2021: a Monaco suona l'inno delle Barbados

Carica lettore audio

“Hai mai sentito l’inno delle Barbados?”. È stata questa la domanda che si sono posti in molti dopo la seconda gara del weekend di Formula Regional European andata in scena sullo splendido palcoscenico di Monte Carlo.

A conquistare un successo inatteso alla vigilia è stato Zane Maloney, pilota del team R-Ace GP, capace di concludere sul gradino più alto del podio un fine settimana da incorniciare.

Dopo aver chiuso Gara 1 in seconda posizione alle spalle dell’imprendibile compagno di team, Isack Hadjar,Maloney ha avuto la possibilità di riscattarsi la domenica ed è stato bravissimo nel cogliere al volo l’occasione.

Scattato dalla pole, il pilota delle Barbados ha mantenuto la prima posizione all’imbocco di Santa Devota, ma la sua fuga è stata subito neutralizzata quando la direzione gara si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa dopo l’incredibile incidente che ha visto coinvolte numerose vetture nella salita che porta al Beau Rivage.

Un contatto iniziale avvenuto tra la monoposto di Gregoire Saucy e quella di William Alatalo ha scatenato il caos a centro gruppo. Dino Beganovic è andato a colpire la vettura di Brad Benavides, mentre Emidio Pesce ha impattato contro il retrotreno della Arden di Nicola Marinangeli facendo decollare la monoposto dell’italiano che è poi atterrata sulla Prema di Beganovic.

Fortunatamente la presenza dell’halo sulle vetture della Formula Regional European ha consentito a tutti i piloti di uscire indenni, ma è stata necessaria una lunga interruzione prima che le operazioni riprendessero.

Al restart, avvenuto con partenza lanciata, Maloney non si è fatto intimidire da un Hadjar nettamente più veloce ed ha chiuso ogni varco possibile. La differenza di passo tra i due era netta, ma il pilota delle Barbados ha stretto i denti per accarezzare il sogno della prima vittoria nella categoria.

A complicare i piani di Maloney si ci è messa la safety car tornata in pista in due distinte occasioni, ma in entrambe le partenze il leader della gara è stato sempre perfetto nel mantenere gli pneumatici in temperatura ed evitare di commettere anche la più piccola sbavatura che avrebbe consentito a Isack Hadjar di prendere il comando delle operazioni.

Il francese è stato una macchina da guerra, ha provato in ogni modo ad indurre in errore il compagno di team e per dimostrare la sua superiorità, mai così totale come in quel weekend, ha anche strappato il giro più veloce della gara.

Zane Maloney, R-ace GP Photo by: Formula Regional European Championship

Quel giorno, quel 23 maggio 2021, era però scritto nel destino che Maloney avrebbe dovuto vincere la sua prima gara in Formula Regional European e quando è transitato sotto la bandiera a scacchi l’esplosione di gioia è stata incontenibile.

Salito sul gradino più alto del podio, un podio interamente monopolizzato dal team R-Ace GP, la bandiera virtuale delle Barbados è stata fatta “sventolare” e poi dagli altoparlanti posizionati sul tracciato è finalmente partito l’inno nazionale.

Tutti hanno così potuto scoprire le note dell’inno delle Barbados grazie ad un pilota di soli 18 anni che quel giorno era atteso all’appuntamento col destino.