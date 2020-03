La Monolite Racing entra in Formula Regional

Monolite Racing ha ufficializzato la sua partecipazione al campionato 2020 del Formula Regional European Championship certified by FIA.

Il team creato da Rudi Mariotto nel 2004 ha fatto grande esperienza per anni nei trofei monomarca con le formule, inclusa la Formula Abarth, per poi passare ai campionati Drexler-Automotive Formula 3 Cup e il FIA Central European Zone Formula 3, con vittorie in entrambi i campionati nel 2017 e 2018, e con nel 2019 vittoria nella F3 Austria e secondo posto nella CEZ.

Nel 2020 Monolite Racing parteciperà a tutto il campionato con una vettura, con il nome del pilota che verrà a breve ufficializzato, e il piano è di introdurre una seconda vettura a metà stagione.