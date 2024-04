Iron Dames sbarca nel FRECA con Doriane Pin e Marta Garcia

Il Campionato Europeo di Formula Regional by Alpine continua a espandersi e accoglie un altro nome importante, quello del team Iron Dames.

Ad oggi, la serie ha visto gareggiare 145 piloti provenienti da tutto il mondo, affermandosi come uno dei campionati di riferimento nel percorso verso la Formula 1, culmine della piramide che va dai kart alla massima serie a ruote scoperte. Negli anni sono tanti i nomi di alto livello che sono passati per questa categoria, anche nella sua precedente configurazione in cui si chiamava F3 Europea.

Una realtà solida che ha attratto anche un team importante come le Iron Dames, squadra già nota nel mondo dell’Endurance, che a un mese dall’inizio della stagione ha deciso di fare il proprio ingresso nel FRECA anche alla luce del recente ritiro di Arden Motorsport.

Doriane Pin, PREMA Racing Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Un arrivo tutto al femminile nel paddock, come da tradizione del team. Alla guida della prima stagione della scuderia nel FRECA ci saranno, infatti, due donne, ma soprattutto due piloti di alto livello: la francese Doriane Pin e la spagnola Marta Garcia.

A 20 anni, Doriane Pin è entrata a far parte del Mercedes-AMG F1 Junior Programme e partecipa al campionato F1 Academy 2024, dove ha già dimostrato di poter dominare la serie nella tappa inaugurale in Arabia Saudita. Nel debutto a Jeddah, la transalpina ha ottenuto due pole position e una vittoria, e il passaggio in FRECA rappresenta un ulteriore step nel suo percorso nelle monoposto. Doriane gareggia anche in diverse categorie, tra cui gare di durata come la 24 Ore di Le Mans sempre con Iron Dames. Lo scorso anno, a Sebring fu anche in grado di conquistare il suo primo podio nel WEC con una LMP2.

Marta Garcia, 23 anni, si è aggiunta al team Iron Dames per completare il programma FRECA del team tutto al femminile. La Garcia è stata la campionessa inaugurale della F1 Academy, ma quest’anno non prende parte al campionato di supporto alla F1.

Marta Garcia, CortDAO W Series Team Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Nel corso degli anni, il FRECA ha visto gareggiare otto donne, tra cui anche Sophia Floersch, con un numero in aumento proprio grazie all’ingresso di Iron Dames, che potrà così rappresentare un ponte per le donne nelle categorie propedeutiche.

Inoltre, quest'anno è stata aperta la possibilità ai team di schierare una quarta vettura per le prime tre classificate della Formula 1 Academy 2023.