G4 Racing schiera una terza vettura per Famularo

Dopo un debutto positivo nel round inaugurale della Formula Regional European Championship by Alpine a Imola, G4 Racing espanderà la sua line up per schierare tre vetture nel secondo evento della stagione, che si svolgerà tra il 7 e il 9 maggio a Barcellona.

La squadra svizzera ha raggiunto un accordo con Alessandro Famularo, che si unirà ad Axel Gnos e Belén García sulla griglia nei prossimi tre round di Barcellona, Monaco e Paul Ricard. L'ex pilota di Formula 4 ADAC porterà esperienza alla squadra, avendo disputato tre round del campionato europeo di Formula Regional nel 2020. In quell'occasione, è stato in grado di conquistare un podio da rookie.

"Con l'aggiunta di Alessandro, la nostra squadra beneficerà di un pilota molto veloce e di talento che aumenterà anche l'attività tecnica e sportiva con la sua esperienza con la macchina e le gomme. Anche senza la possibilità di averlo nei test e nella prima gara, siamo sicuri che farà del suo meglio e sbloccherà il ritmo che già possiede", ha detto Adrian Munoz, direttore tecnico e sportivo.

"Sono molto felice per questa opportunità e voglio ringraziare tutta la squadra per la loro fiducia. Spero di imparare molto in questa stagione e darò il massimo per raggiungere i nostri obiettivi", ha detto Famularo.