F. Regional: Paul Aron torna con la Prema per il 2021

Paul Aron tornerà a correre con il Prema Powerteam per la stagione 2021 della Formula Regional European Championship by Alpine.

Il 17enne estone era stato protagonista in F4 tricolore con la squadra nel 2019, vincento il titolo riservato ai rookie.

Aron, fratello minore di Ralf Aron, è reduce da una Top3 ottenuta al termine della stagione 2020 in Formula Renault Eurocup e prima dell'avventura trascorsa con la Prema due anni fa si era affermato nel CIK-FIA European Karting Championship, WSK Champions Cup, South Garda Winter Cup e in WSK Super Master Series.

Oltre a questo, Paul è diventato pilota Junior per la Mercedes-AMG Formula 1.

Angelo Rosin (Team Principal): "Diamo un grande bentornato a Paul in squadra, ci ha stupito al debutto nel mondo delle corse e abbiamo visto una sua maturazione in questi tempi. Siamo sicuri del suo potenziale e il fatto che conosca già il pacchetto auto-motore sarà un vantaggio per tutti".

Paul Aron: "Non posso esprimere che gratitudine per l'occasione che mi hanno dato e sono felicissimo di tornare con la Prema nel 2021 in Formula Regional European Championship by Alpine. Il team è una seconda famiglia per me e in Formula 4 abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sono sicuro che ci sia tutto perché il 2021 sia di successo. Non vedo l'ora di iniziare".