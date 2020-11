F.Regional: Ian Rodriguez ai test di Imola con la DR Formula

C'è una novità in casa DR Formula, in occasione dei test collettivi di Imola del Formula Regional European Championship in programma nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre.

Oltre a Emidio Pesce, a scendere in pista sul circuito del Santerno con la squadra di Danilo Rossi ci sarà infatti Ian Rodriguez.

Il giovane guatemalteco, 20 anni compiuti lo scorso luglio, salirà su una delle due Tatuus del team DR Formula nell'ottica del proprio esordio nella serie continentale che avverrà sempre a Imola, in occasione del penultimo appuntamento della stagione in programma nel fine settimana del 20 e 22 novembre.

Dopo un'esperienza importante nella F4 italiana in cui ha militato con DRZ Benelli dal 2015 fino allo scorso anno (centrando una vittoria a Vallelunga nel 2017), Rodriguez è approdato nel 2019 con la RP Motorsport nella categoria Indy Pro 2000 che si disputa negli States, centrando un secondo posto a Road America ed un terzo sulla pista di Mid-Ohio.

A Imola ci sarà, come già detto, anche Emidio Pesce. Il giovane pilota milanese quest'anno è stato protagonista di una stagione di apprendistato regolare e punta adesso a concludere il 2020 nel migliore dei modi.