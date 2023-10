FRECA | Antonelli domina Gara 2 a Zandvoort e si laurea campione

Il meteo di Zandvoort ha messo a dura prova i piloti del Formula Regional European Championship, i quali si sono dovuti confrontare con condizioni insidiose che hanno influenzato l’andamento dell’intera giornata, già a partire dalle qualifiche della mattina valevoli per stabilire l’ordine di partenza di Gara 2.

La corsa della domenica pomeriggio ha preso il via sull’asfalto umido a causa dell’intensa pioggia caduta una quarantina di minuti prima dell’inizio della gara, il che ha portato a montare gomme da bagnato. Andrea Kimi Antonelli, partito ottavo sulla griglia anche per il fatto di essere finito nel gruppo maggiormente penalizzato dalla pioggia nelle qualifiche, ha subito provato a fare la differenza, risalendo in quarta posizione al termine del primo passaggio.

Nello spazio di un altro giro e mezzo, l’italiano della Prema ha poi sopravanzato in sequenza Nikita Bedrin, Laurens Van Hoepen in staccata di curva e Marcus Amand con un bell’inserimento in curva tre. Antonelli si è così ritrovato in testa pochi metri dopo l’inizio della terza tornata, mettendosi così nella posizione di tentare immediatamente la fuga sui rivali, aspetto fondamentale anche data l’incertezza del meteo che ha condizionato tutta la giornata.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

Nel momento dell’ingresso della Safety Car per i due incidenti quasi in contemporanea che avevano coinvolto Rafael Camara e Pierre-Alexander Provost, Antonelli era infatti riuscito ad allungare il vantaggio sul francese della ART a quasi quattro secondi in una fase in cui, tra l’altro, aveva iniziato a piovere copiosamente. Tuttavia, un altro incidente durante il periodo di Safety Car ha spinto il direttore di gara ad esporre la bandiera rossa per ripulire il tracciato e per accertarsi della condizione dei piloti coinvolti, i quali fortunatamente ne sono usciti illesi.

Dopo l’interruzione, Antonelli ha mantenuto il comando conquistato nella prima parte di gara estendendo immediatamente il proprio vantaggio a oltre cinque secondi nello spazio di pochi giri. Una dimostrazione non solo del passo superiore ai propri rivali, ma anche della fiducia mostrata nella monoposto in condizioni particolarmente complesse, come si era già visto a inizio gara prima dell’interruzione. Sotto la bandiera a scacchi, il pilota della Prema ha concluso con un ampio vantaggio di ben dodici secondi su Marcus Amand, approfittando anche del duello proprio tra il pilota della ART e il compagno di squadra Laurens Van Hoepen.

“Non ho parole per descrivere le mie sensazioni in questo momento. È stato un campionato particolarmente lungo, in cui all’inizio abbiamo fatto un po’ fatica, ma poi ci siamo ripresi. Vincere oggi è speciale per me”, ha raccontato Antonelli al termine della corsa con cui si è aggiudicato il titolo. L’italiano aggiunge così un altro trofeo al suo palmares, che può già vantare due affermazioni in Formula 4 (italiana e tedesca vinte nel 2022 in contemporanea) e quella nella Formula Regional Middle East proprio a inizio 2023: a ciò si aggiunge anche un’affermazione nei FIA Motorsport Game.

La lotta per il secondo posto ha visto coinvolti Amand e Van Hoepen, i quali sul traguardo sono giunti divisi da un distacco di soli 31 millesimi. Per il giovane olandese si tratta del secondo podio consecutivo durante il fine settimana di casa, anche grazie al terzo posto ottenuto al sabato in Gara 1. Inoltre, il weekend olandese rappresenta anche una bella soddisfazione per Van Hoepen, che prima dell’appuntamento di Zandvoort non aveva ancora conquistato il suo primo podio in categoria.

#12 Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Formula Regional European Championship

La sfida per il podio è stata particolarmente intensa, soprattutto sul finale, dato che anche Tim Tramnitz, che negli scorsi giorni ha fatto il proprio ingresso nell’Accademia Red Bull, si è aggiunto cercando uno spazio in cui inserirsi per soffiare il terzo posto all’olandese. Quinta posizione per Bedrin

Mentre chiude al sesto posto Martinius Stenshorne, che nella giornata di ieri aveva vinto ufficialmente il titolo riservato alla categoria rookie con tre gare d’anticipo rispetto al termine della stagione. Alla vigilia della gara di oggi, il norvegese era l’unico a poter ancora insidiare il titolo ad Antonelli, che si era presentato in Olanda con un vantaggio di ben 49 punti. Il secondo posto conquistato al sabato e la vittoria odierna hanno poi messo in cassaforte il titolo per il pilota italiano, che così può celebrare il successo nel campionato con un weekend di anticipo.

Settima posizione per Joshua Duerksen, autore di una bellissima manovra all’esterno di curva sette su Lorenzo Fluxa a meno di quattro minuti dal termine, in quello che è stato anche uno dei migliori sorpassi della stagione. Alle spalle dello spagnolo chiudono Sami Meguetounif e Matias Zagazeta, che concludono così la top ten e, di conseguenza, la zona punti.