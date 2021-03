Formula Regional, Test Imola, Day 2: David chiude in vetta

Al termine di questa seconda giornata, con temperature più fresche rispetto alla prima, i partecipanti al campionato hanno dimostrato di avere preso maggiore confidenza con le loro monoposto e con il tracciato tecnico dell’impianto imolese. Il tutto ha permesso un miglioramento generale dei tempi, con la conferma del trend emerso fin dalla prima sessione, ovvero il grande equilibrio dei valori in campo, anche se tre piloti hanno messo in mostra di avere in questo momento qualcosa in più.

Confermando il risultato della prima giornata, Hadrien David lascia Imola con il miglior tempo assoluto. Ma per farlo ha dovuto infrangere il muro dell’1’38”: per il francese crono di 1’37”954, rispondendo così all’1’37” 996 fatto segnare da Gabriele Minì (nella foto) nella sessione mattutina. Un bel duello che facilmente verrà riprosto nelle gare della stagione. Ottima anche la prestazione dell’altro transalpino, Isack Hadjar, unico altro pilota a scendere sotto l’1’38”, autore dello stesso tempo al millesimo di Minì.

Tra gli attesi protagonisti anche lo svedese Dino Beganovic, portacolori del Prema Powerteam, quarto crono assoluto in 1’38”094; e Francesco Pizzi, autore del settimo tempo in 1’38”296.