Formula Regional, Red Bull Ring, Libere 2: Rasmussen precede Leclerc

Rasmussen guida le libere 2 al Red Bull Ring, ma ciò che fa ben sperare per domani, sia in qualifica che in gara, è il grande equilibrio delle prestazioni dei primi 5 piloti, che coinvolgono 3 squadre diverse.

Davanti si affaccia Oliver Rasmussen, che fra i piloti Prema Powerteam non era ancora riuscito a mostrare tutto il suo potenziale, mentre alle sue spalle il compagno di team Arthur Leclerc, del Ferrari Driver Academy.

A seguire un ottimo Patrick Pasma (KIC Motorsport), poi Gianluca Petecof (Prema Powerteam e Ferrari Driver Academy), leader del campionato.

Quinto, appunto proprio a 2 decimi netti, Pierre-Louis Chovet (Van Amersfoort Racing).

Domani le qualifiche partiranno alle alle 8.30, e la battaglia promette di essere molto avvincente.