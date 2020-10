Formula Regional, Mugello: pole per Rasmussen e Leclerc

Sempre battaglia PREMA Powerteam, ma questa volta ottima prestazione anche dei piloti KIC Motorsport, soprattutto nella QP1.

Così Oliver Rasmussen con 2'00.084 conquista la pole di gara 1, seguito da Juri Vips (KIC Motorsport), a soli 36 millesimi, e il compagno di team Konsta Lappalainen con 2'01.204.

In QP2 è Arthur Leclerc (PREMA Powerteam) il più veloce con 1'57.486, davanti a Rasmussen (1'57.991) e il leader del campionato Gianluca Petecof (1'58.800). Bene anche Patrik Pasma (KIC Motorsport) e Pierre Louis Chovet (Van Amersfoort Racing), rispettivamente sesto e settimo in QP1 e quinto e sesto in QP2.

Il miglior secondo tempo assoluto valido per la griglia di gara 3 vede primo Leclerc, davanti a Rasmussen e Petecof.

Oggi pomeriggio gara 1 partirà alle 14.30, con previsioni di pioggia. Diretta su acisport.it, la pagina Facebook del campionato, Motorsport.tv e MS Motor TV (Sky 228).