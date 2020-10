Formula Regional, Mugello: Leclerc si prende anche Gara 3

Tre vittorie su tre gare. Per Arthur Leclerc il weekend del Mugello è stato praticamente perfetto e dopo essersi in posto in modo netto sul bagnato sia ieri che questa mattina, nel pomeriggio odierno è stato in grado di cogliere il successo nell’unica gara disputata su asciutto.

Per Leclerc le cose si erano messe male subito dopo la partenza quando ha perso la prima posizione retrocedendo in terza alle spalle di Petecof e Rasmussen, ma il monegasco ha impiegato pochi giri per mettersi nuovamente davanti a Rasmussen (complice un errore di quest’ultimo) per poi ridurre costantemente il gap da Petecof.

Al terzo giro i due hanno dato vita ad un duello intenso ruota a ruota vinto dal monegasco che ha successivamente provato ad imporre il proprio ritmo.

Petecof, però, non si è arreso ed in più occasioni ha cercato di insidiare il compagno di team commettendo anche un leggero largo nelle battute finale che ha messo fine alle sue speranze di successo.

Il team Prema ha monopolizzato il podio di Gara 3 con il terzo posto conquistato da un Rasmussen in ombra anche in quest’ultima gara e mai in grado di tenere il passo dei primi due.

Il team KIC Motorsport ha conquistato il quarto ed il quinto posto grazie a Patrick Pasma e Kostantin Lappalainen. Quest’ultimo ha disputato una buona gara dopo l’incredibile errore commesso al mattino quando è stato costretto al ritiro dopo essere andato a sbattere nel giro di ricognizione, e dopo aver tenuto alle proprie spalle il connazionale e compagno di team ha ceduto alla pressione all’undicesimo giro.

Intensa anche la lotta per la sesta e settima piazza che ha visto Famularo riuscire e tenere a bada Chovet non senza qualche affanno sino a transitare sotto la bandiera a scacchi con un margine di poco inferiore ai 3 decimi, mentre ben più attardata è giunta Jamie Chadwick.

La top ten si è completata con Emilio Pesce bravo ad approfittare di una sbavature di Henrion nelle battute conclusive per artigliare la nona posizione.