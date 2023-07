Formula Regional | MP salterà il Mugello in memoria di van 't Hoff

Il giovane olandese van 't Hoff ha perso la vita in un incidente tra più vetture avvenuto durante la seconda delle due gare disputate a sostegno della 24 Ore di Spa lo scorso fine settimana.

La sua macchina gestita da MP è stata colpita ad alta velocità da Adam Fitzgerald mentre era ferma sul rettilineo del Kemmel, a seguito di un precedente incidente che aveva coinvolto diverse altre auto al Raidillon in condizioni di bagnato dopo una tardiva ripartenza della Safety Car.

In seguito alla scomparsa di van 't Hoff, MP ha rilasciato una dichiarazione, firmata dal direttore del team Sander Dorsman, in cui afferma che non prenderà parte alle gare previste al Mugello di questo fine settimana a causa dei tragici eventi di Spa.

L'evento del Mugello, che si terrà a sostegno del Campionato Italiano GT, inizierà venerdì e le gare si svolgeranno sabato e domenica. Il comunicato recita: "Sabato scorso abbiamo perso un grande pilota, ma soprattutto un giovane carismatico che ha motivato e ispirato tante persone intorno a lui".

"Continuiamo a correre, per Dilano, come lui avrebbe voluto. Ma prima di farlo, scegliamo di stare accanto a Dilano, alla sua famiglia e ai suoi amici nei prossimi giorni e durante le esequie. Per questo motivo e per tutte le emozioni e le domande che abbiamo, riteniamo che l'evento FRECA al Mugello di questa settimana arrivi troppo presto e come squadra abbiamo deciso di non partecipare a questo evento".

"Il nostro pensiero va anche ad Adam Fitzgerald. Auguriamo a lui, alla sua famiglia e al team RPM tutta la forza possibile durante il processo di recupero. Dilano, grazie per essere te stesso. Mancherai molto a tutti noi, ma ti ricorderemo sempre".