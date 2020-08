Formula Regional, Misano, Gara 2: Arthur Leclerc si riscatta

Dopo il caos di Gara1, la seconda corsa del weekend di Misano ha regalato ben poche emozioni ma ha visto Arthur Leclerc riscattarsi dopo il deludente ritiro patito in avvio nel pomeriggio.

Il monegasco ha dominato dal primo all’ultimo giro scattando perfettamente dalla pole ed ha messo subito un buon margine di sicurezza tra sé e Gianluca Petecof riuscendo a transitare sotto il traguardo con un netto vantaggio sul brasiliano.

Petecof ci ha provato nelle battute iniziali ad insidiare il proprio compagno di team, ma ha dovuto alzare bandiera bianca accontentandosi però del giro più veloce.

Il podio della seconda gara del weekend della Formula Regional è stato interamente monopolizzato dal team Prema grazie al terzo posto artigliato da Rasmussen. Il vincitore di Gara 1 non è mai stato in grado di tenere il ritmo dei primi due, ma ha preferito non strafare per accumulare altri punti importanti.

Se la lotta per le prime tre posizioni non ha riservato emozioni, ben diversa è stata la storia per le posizioni dalla quarta in giù.

Se in un primo momento sembrava Juri Vips il pilota maggiormente accreditato per chiudere ai piedi del podio, è stato invece Pasma ad ottenere il piazzamento complice una improvvisa crisi di performance del pilota estone.

Vips è apparso subito in difficoltà e rispetto a Gara 1 non è mai riuscito ad essere incisivo sino a dover subire nel finale il sorpasso anche da parte di Chovet e chiudere così in sesta posizione.

Lappalainen ha invece approfittato di qualche errore di troppo di Jamie Chadwick nei giri conclusivi per beffare la portacolori del team Prema ed artigliare la settima piazza, mentre la top ten si è conclusa con Andrea Cola in nona posizione davanti ad Henrion.