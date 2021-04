Formula Regional: Mari Boya completa la line up VAR

A pochi giorni dall’avvio della stagione 2021 della Formula Regional European Championship by Alpine, che prenderà il via questo weekend sul tracciato di Imola, il Van Amersfoort Racing ha comunicato il nome del terzo pilota che andrà a completare la line-up della formazione olandese.

Sarà Mari Boya a mettersi al volante dell’ultima monoposto nera e arancione rimasta libera e dividerà il box con il nostro Francesco Pizzi e con Lorenzo Fluxà.

Boya lo scorso anno si era messo in evidenza nella Formula 4 spagnola chiudendo al secondo posto in classifica alle spalle di Kas Haverkort con un bottino di 3 vittorie e 14 podi e nello scorso mese di marzo aveva firmato con il team di Fernando Alonso per disputare la sua stagione d’esordio in Regional.

Il diciassettenne spagnolo, però, ha optato per un cambio di casacca dell’ultimo momento decidendo di abbandonare il team del due volte campione del mondo per passare alla scuderia di Frits van Amersfoort.

“Sono estremamente entusiasta di iniziare in FRECA con Van Amersfoort Racing” ha dichiarato Boya. “Certo, mi sarebbe piaciuto un po' di tempo in più di preparazione con la squadra, ma sia io che VAR siamo fiduciosi e fortemente motivati a rendere questa storia un successo!”.

“Ho già trascorso del tempo prezioso con la squadra in Olanda e sono pronto a scendere in pista molto presto. Non vedo l'ora che le luci si spengano a Imola il prossimo fine settimana!".

Rob Niessink, CEO del Van Amersfoort Racing, ha spiegato come mai si sia arrivati a questo accordo dell’ultimo minuto con lo spagnolo: “Inaspettatamente si è reso disponibile un posto nella nostra squadra e siamo molto felici che Mari lo abbia occupato”.

“Nonostante il breve tempo di preparazione e il fatto che non abbiamo disputato insieme i test prima dell'inizio del campionato, siamo molto fiduciosi. Mari ha impressionato nella F4 spagnola dove ha mostrato talento, velocità e prestazioni costanti, indicando che è pronto per questo passo”.