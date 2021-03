F.Regional: la FA Racing ingaggia la promessa Mari Boya

Mari Boya correrà nel 2021 in Formula Regional European Championship by Alpine con il team FA Racing.

Il 16enne spagnolo è reduce da una bella stagione in F4 nel suo paese, dove ha conquistato il secondo posto finale grazie a 3 vittorie e 14 podi che hanno convinto la squadra di Fernando Alonso ad ingaggiarlo per una nuova avventura internazionale.

“Sono molto contento e quando mi è arrivata la proposta non ho esitato ad accettarla perché è un salto di categoria importante, oltre che una grande occasione di correre con un team come la FA Racing", ha detto Boya, che sarà compagno di squadra di Andrea Rosso ed Alexandre Bardinon.

"Approdare nella squadra di Fernando Alonso, che è una leggenda dei motori, per me è un onore e un sogno che si avvera, spero di ripagare la sua fiducia continuando a mostrare le belle cose che ho fatto in F4, magari migliorando!"

Il responsabile Paul Anthony ha aggiunto: "È una notizia bellissima che Mari si sia unito al nostro team di Formula Regional. Nel suo primo anno in monoposto, ha dimostrato di essere un talento eccezionale. Sono certo che non si farà spaventare da un ulteriore salto di qualità. Con Andrea, Alexandre e Mari, abbiamo un superbo mix di esperienza e velocità che senza dubbio li farà emergere come protagonisti".