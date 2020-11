Formula Regional, Imola: Rasmussen, Lecler e Pasma in pole

Oliver Rasmussen è il più veloce nella prima sessione di prove di qualificazione a Imola, con 1:39.102, seguito dall'esordiente Ian Rodriguez, a soli 54 millesimi, e poi il sempre veloce Dennis Hauger (1:39.353).

Il danese con un crescendo di tempi sempre più veloci ottiene la pole position di gara 1 proprio a fine sessione, mentre Leclerc è quarto e il leader di campionato Petecof addirittura ottavo.

Purtroppo ancora problemi al cambio in casa Prema, questa volta ai danni di Rasmussen che non riesce in pratica a svolgere la seconda sessione di prove di qualificazione.

E' allora Arthur Leclerc a dare la zampata con 1:38.605 e ben 158 millesimi di vantaggio sul secondo, Patrik Pasma. Terzo Pierre-Louis Chovet, quarto Ian Rodriguez, quinto Hauger e sesto, un poco in miglioramento, Gianluca Petecof, che però è a ben 620 millesimi dalla pole.

E' invece Patrick PASMA con 1:38.890 a segnare il miglior secondo tempo assoluto e a conquistare la pole position di gara 3, davanti a Leclerc, Rodriguez, Chovet, Hauger e Petecof.