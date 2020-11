Formula Regional, Imola: Pasma si prende Gara 2

La seconda gara del weekend della Formula Regional ha regalato ben poche emozioni ed ha visto Patrik Pasma conquistare il successo grazie alla sfortuna che quest’oggi ha colpito Arthur Leclerc.

Il pilota monegasco, infatti, dopo essere scattato perfettamente dalla pole position era riuscito a prendere subito il largo ma un improvviso problema tecnico lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Leclerc è stato costretto a tornare ai box e guardare la gara dai monitor, perdendo così il vantaggio in classifica conquistato con il terzo posto di ieri.

Ad approfittare dei guai di Leclerc è stato Pasma, autore di una gara in solitaria conclusa con un margine di ben 6 secondi su Ian Rodriguez.

Il pilota guatemalteco, brillante al sabato con la vittoria al debutto, è stato in grado in partenza di prendere la terza posizione nonostante un avvio non proprio da ricordare per poi controllare negli specchietti un Gianluca Petecof costantemente minaccioso.

Il brasiliano della Prema, reduce da una Gara 1 da dimenticare, può accogliere questo terzo gradino del podio con soddisfazione considerando i problemi tecnici patiti da Leclerc, ma senza dubbio non ha avuto vita facile nel resistere alla pressione di Hauger.

Il norvegese del Van Amersfoort Racing è stato autore di un bel sorpasso al Tamburello ai danni del suo compagno di team Chovet che gli ha consentito di salire in quarta posizione e da quel momento ha iniziato a ridurre costantemente il gap da Petecof senza, però, mai trovare il varco per mettere il muso della sua monoposto davanti.

Nei giri conclusivi, dopo aver chiesto troppo alle proprie gomme, Hauger ha dovuto anche controllare il pressing di Chovet, ma il francese, a sua volta, ha controllato più volte gli specchietti per tenere a bada un Rasmussen furioso.

Il pilota della Prema, scattato dal fondo della griglia per i problemi al cambio patiti ieri, è stato autore di una bella rimonta, condita da un magistrale sorpasso all’esterno del Tamburello ai danni di Lappalainen, che l’ha visto risalire sino al sesto posto.

La top ten si è completata con Gillian Henrion ottavo davanti a Jamie Chadwick e Nicola Mariangeli.