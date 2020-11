Formula Regional, Imola, Gara 3: Pasma concede il bis

E' Patrik Pasma a partire dalla pole nella terza ed ultima gara del penultimo appuntamento 2020, su un circuito dove i sorpassi, lo abbiamo visto nelle due grae precdenti. sono particolarmente difficili. Lo scatto del finlandese è buono e tiene la prima posizione davanti a Leclerc e Rodriguez, Chovet e Petecof.

Un testacoda di Rodriguez alla varinate Alta lo porta in ultima posizione, probabilmente una accelerazione troppo anticipata per l'irruenza di voler conquistare la vittoria.

Davanti Pasma e Leclerc distano solo 5 decimi.

Battaglia entusiasmante per diversi giri per la quinta posizione fra Lappalainen, Hauger e Rasmussen, quest'ultimo ancora con possibilità matematica per il titolo.

Ancora Emidio Pesce mostra miglioramenti e guida bene in ottava posizione e sempre più vicino al terzetto che combatte subito davanti.

A 10 minuti dalla fine Henrion va in testacoda alle Acque Minerali e si ferma nella ghiaia con necessità di ingresso della Safety car con Pasma, Leclerc, Chovet, Petecof, Lappalainen, Hauger, Rasmussen e Pesce.

Alla ripartenza le posizioni non cambiano, anche se Leclerc è addosso a Pasma. Lappalainen commette un errore e viene passato da Hauger, Rasmussen e Pesce.

Vince Pasma, davanti a Leclerc, Chovet, Petecof, Hauger, Rasmussen e Pesce.