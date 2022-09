Formula Regional | Haverkort e David brillano in Austria

Carica lettore audio

La prima gara del weekend del Red Bull Ring è stata caotica e condizionata dalle condizioni meteo variabili che hanno regalato numerosi colpi di scena.

Poco prima del via un acquazzone ha costretto la direzione gara a far prendere il via dietro la safety car, ma il peggioramento delle condizioni ha obbligato all’interruzione della corsa con bandiera rossa.

Alla ripartenza i piloti si sono allineati ancora una volta dietro la vettura di sicurezza e considerando il miglioramento del tracciato sia Bortoleto che Hadrien David hanno deciso di entrare in pit lane per montare le slick.

Stessa mossa è stata compiuta poco dopo anche dal poleman Paul Aron. L’estone è poi rientrato sul tracciato decisamente attardato ed ha ceduto la prima piazza a Barrichello, mentre chi si è messo in luce è stato Kas Haverkort.

L’olandese del Van Amersfort Racing, scattato dalla quattordicesima posizione, ha rimontato a suon di sorpassi sbarazzandosi facilmente dei rivali per poi mettersi a caccia di Barrichello e di un sorprendente Pierre-Louis Chovet.

Il francese ha brillato riuscendo a prendere provvisoriamente il comando delle operazioni dopo aver avuto la meglio su Barrichello.

Il brasiliano è poi finito nel mirino di Haverkort e l’olandese non ha perso troppo tempo per superarlo e mettersi in scia a Chovet.

La rimonta dell’olandese, però, è stata interrotta da un nuovo ingrasso in pista della safety car. Alla ripartenza il pilota del team VAR ha subito fulminato il transalpino salendo così al comando e completando una rimonta inattesa.

Il Van Amersfoort Racing, poi, è riuscito a festeggiare una doppietta di peso grazie al secondo posto artigliato da Joshua Dufek bravo a beffare Chovet nelle battute conclusive. Il francese, però, è riuscito ad ottenere il terzo gradino del podio e celebrare così un risultato di grande livello.

Ha limitato i danni in Gara 1 il leader del campionato Dino Begaonvic. Il pilota svedese del vivaio Ferrari ha chiuso la corsa in quarta posizione guadagnando altri punti in classifica su Minì, settimo, e su Paul Aron costretto al ritiro dopo un contatto con Sebastian Montoya.

La seconda gara del weekend di Spielberg ha visto Hadrien David conquistare un successo mai messo in discussione davanti ad un Dino Beganovic che grazie a questo piazzamento incrementa ulteriormente il suo vantaggio in classifica su Gabriele Minì.

David è stato sempre in grado di controllare agevolmente nonostante la gara sia stata interrotta in più occasioni con safety car.

La prima neutralizzazione è avvenuta nelle battute iniziali quando Roman Bilinski ed Esteban Masson sono entrati in contatto in curva 7, mentre le altre due si sono verificate a seguito degli incidenti avvenuti tra Mari Boya e Dilano van’t Hoff prima e lo schianto a muro in autonomia di Lorenzo Fluxa poi.

Ogni volta David è stato bravo a gestire in maniera ottimale la ripartenza, tranne nell’ultima occasione dato che la gara si è conclusa in regime di safety car.

Quest’ultima neutralizzazione ha giocato contro uno scatenato Minì. Il pilota della ART Grand Prix è stato autore di una rimonta grintosa dalla settima alla quarta piazza e senza l’ingresso della safety car nelle battute conclusive avrebbe potuto insidiare Joshua Dufek per il terzo gradino del podio.

Alle spalle del pilota palermitano ha chiuso Gabriel Bortoleto, mentre Pierre-Louis Chovet, dopo lo splendido podio ottenuto in Gara 1, ha concluso Gara 2 in settima piazza alle spalle di Durksen e davanti ad Eduardo Barrichello, Tim Tramnitz e Leonardo Formaroli.

Al termine del round del Red Bull Ring Dino Beganovic continua a comandare la classifica con un vantaggio importante su Minì. Lo svedese è primo con 250 punti e vede sempre più vicino il titolo, mentre il pilota della ART Grand Prix è secondo con 197 punti davanti ad un Paul Aron sfortunatissimo in questo weekend e rimasto fermo a quota 176.