Formula Regional e Formula 4 scattano da Misano

33 piloti sono pronti al via dei campionati Formula Regional European Championship certified by FIA e Italian F4 Championship powered by Abarth, per un ripartenza del motorsport lungamente attesa e che ACI Sport e WSK Promotion hanno voluto in tutti i modi confermare nel numero di appuntamenti del calendario 2020.

Nonostante le molte difficoltà dovuto al lockdown e con tutte le regole necessarie per la sicurezza indicate nelle procedure anti COVID, si presentano quindi finalmente al via, a Misano, le due formule approvate dalla FIA che rappresentano i due primi passi ufficiali della Federazione Internazionale nel percorso dal kart alla F1.

12 i partenti sullo schieramento della Formula Regional, due in più rispetto all’anno di esordio del campionato e nonostante le difficoltà generate dalla pandemia da COVID. Uno schieramento di altissima qualità, con piloti parte di programmi importanti come il Ferrari Driver Academy e il Red Bull Junior Team, a dimostrazione della grande attenzione dei team di F1 all’unico campionato di questa fascia certificato FIA.

Sono 21 i partenti dell’Italian F4 Championship powered by Abarth, che solo grazie alla qualità del campionato, punto di riferimento mondiale fra i campionati di ingresso alle competizioni in formula dopo l’esperienza del kart, riesce a mantenere un buon livello di partecipanti nonostante le restrizioni che, anche per la F4 italiana, hanno limitato la partecipazione di team e piloti internazionali.

Le gare saranno trasmesse in diretta in inglese e italiano su Motorsport.tv, MS Motor TV, sito acisport.it, sito F4 e F3regional di WSK Promotion e sulle pagine Facebook dei due campionati.