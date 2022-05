Formula Regional | Beganovic sempre più leader dopo Monaco

Carica lettore audio

La prima gara del weekend di Monaco ha visto Hadrien David conquistare il primo successo stagionale al termine di una corsa condotta dal primo all’ultimo giro.

Il francese della R-Ace GP, scattato dalla pole, ha mantenuto la prima posizione sin dall’inizio ma ha dovuto controllare negli specchietti un Dino Beganovic scalpitante.

Il pilota della PREMA, partito dalla seconda casella, dopo aver fatto sfogare il transalpino nei primi giri, ha iniziato a ridurre il gap sino a portarsi negli scarichi della monoposto di David. Sembrava che Beganovic potesse provare a piazzare la zampata ma una bandiera rossa ha impedito allo svedese della FDA di provare l’affondo.

La direzione gara si è vista costretta a sospendere le operazioni quando Maguetounif ha provato a superare all’interno Esteban Masson al tornantino di Fairmont. Il contatto tra l’anteriore destra e la posteriore sinistra ha portato Masson fuori traiettoria impedendogli di completare la curva e bloccando di fatto il resto degli inesuitori.

Liberata la pista, i piloti sono tornati a darsi battaglia con soli 5 minuti al termine e le posizioni non sono cambiate.

David è stato perfetto nel non commettere alcun errore e transitare per primo sotto la bandiera a scacchi seguito da Beganovic, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da un Kas Haverkort bravo nel resistere alla costante pressione di Gabriele Minì.

Il pilota siciliano della ART Grand Prix, scattato dalla quarta posizione, ha mostrato un passo decisamente superiore all’olandese ma si è dovuto accontentare di un piazzamento che vale tantissimo in ottica campionato.

Nelle battute iniziali Minì ha dovuto guardare negli specchietti un Michael Belov arrembante, ma il pilota della MP Motorsport, dopo alcune fiammate iniziali, non ha mai avuto la velocità per tenere il passo di Minì.

La top 10 di Gara 1 si è completata con Bortoleto in sesta piazza davanti a Mari Boya, Laurens van Hoepen (primo tra i rookie), Leonardo Fornaroli e Noel Leon.

Posizioni invertite nella seconda gara del weekend del Principato. A dominare in modo netto è stato un Dino Beganovic sempre più leader del campionato.

Il pilota della PREMA, scattato dalla pole, non ha mai perso il comando delle operazioni e non ha commesso alcuna sbavatura nemmeno quando la safety car è entrata in pista nel giro iniziale a causa delle uscita di pista di Roman Bilinski e Maceo Capietto.

Alla ripartenza Beganovic ha spinto forte aprendo un gap di quasi 5 secondi su Hadrien David per poi transitare indisturbato sotto la bandiera a scacchi.

Il pilota del R-Ace GP ha sofferto nelle battute iniziali quando ha dovuto tenere a bada un Minì insidioso, ma poi si è allontanato dal palermitano per concludere la seconda gara del weekend in seconda posizione.

Minì è finalmente riuscito a salire sul podio di Monaco per la prima volta in carriera al termine di una gara solida nel corso della quale ha dapprima provato a beffare David al via, alzando il piede alla Santa Devota per evitare un contatto, e poi ha resistito alla pressione di un Haverkort diventato una costante competitiva di questa stagione.

Il palermitano, però, dovrà fare un cambio di passo nei prossimi appuntamenti per riuscire a replicare ad un Beganovic freddo e calcolatore che non sta sbagliando assolutamente nulla dal primo round di Monza in poi.

Lo svedese, grazie al risultato di Monaco, è sempre più leader in classifica con 129 punti seguito da David a quota 74, mentre Minì è terzo con 67 punti.