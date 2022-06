Formula Regional | Beganovic escluso da Gara 2 al Paul Ricard

Carica lettore audio

Doccia fredda per Dino Beganovic al Paul Ricard. Il pilota svedese, attualmente leader del campionato, in entrambe le gare sul tracciato del Le Castellet è salito sul secondo gradino del podio dopo aver battagliato duramente con Paul Aron in Gara 1 e con Gabriele Minì regalando al pubblico uno spettacolo splendido.

Nella tarda serata di domenica, però, il risultato della seconda corsa del weekend è stato modificato e Beganovic escluso dalla classifica.

Dopo le verifiche tecniche, infatti, la monoposto del team PREMA affidata allo svedese è stata trovata non conforme e, nello specifico, la coppia di serraggio di una flangia del mozzo della sua auto è risultata inferiore a quella riportata sul manuale tecnico della vettura.

Beganovic ha così perso la seconda posizione conquistata sul campo, mentre il secondo ed il terzo gradino del podio sono stati ereditati da Kas Haverkort e Paul Aron.

Il team PREMA ha deciso di presentare appello contro la decisione dei commissari e nel comunicato rilasciato in serata è stato evidenziato come “la misurazione, che il team accetta, riguardi una questione inclusa nel manuale tecnico della vettura e non nel regolamento tecnico”.

Nonostante l’esclusione dalla classifica di Gara 2, in attesa che si conosca l’esito dell’appello presentato dalla PREMA, Beganovic è ancora in testa alla classifica piloti con 147 punti seguito da Gabriele Minì a quota 102.