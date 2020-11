Formula Regional, Barcellona: Chovet si riscatta in Gara 3

Nella terza gara del weekend di Barcellona è arrivato il meritato riscatto di Pierre-Louis Chovet. Il pilota transalpino, infatti, aveva vissuto un sabato tremendo quando aveva gettato tutto al vento in partenza sia in Gara 1 che in Gara 2.

Oggi, invece, il pilota del Van Amersfoort Racing è stato finalmente impeccabile al via ed ha beffato il poleman, e compagno di team, Dennis Hauger per prendere subito il comando delle operazioni.

I primi metri di gara sono stati gli unici in grado di regalare emozioni. Chovet, Hauger e Petecof sono arrivati affiancati in curva 1, ma i due portacolori del Van Amersfoort Racing hanno tenuto giù il piede impedendo al brasiliano della Prema di salire in prima posizione.

Chovet, passato al comando, ha imposto un ritmo inarrivabile per tutti ed ha così potuto festeggiare il primo successo in Formula Regional, mentre il team Van Amersfoort Racing ha celebrato una grande doppietta grazie al secondo posto firmato Hauger.

Gianluca Petecof, dopo un sabato di sofferenza, ha ottenuto il massimo risultato possibile conquistando il terzo gradino del podio ed ha preceduto un Arthur Leclerc oggi davvero incolore e nel finale messo sotto pressione da Rasmussen.

Il dominatore delle prime due gare del weekend non è riuscito ad essere incisivo in questa Gara 3 e per buona parte della corsa ha dovuto seguire un Matteo Nannini in grandissima forma.

Il pilota italiano è stato bravissimo al via nel mettersi alle spalle proprio il danese della Prema ed ha resistito sino al giro 16 al forcing di Rasmussen prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca.

Quando Rasmussen si è sbarazzato di Nannini è stato in grado di spingere al massimo ed ha subito ridotto il gap da Leclerc, ma quando è giunto in scia al monegasco ha commesso una sbavatura in curva 1 nel tentativo di superarlo.

L’errore ha così consentito a Nannini di portarsi nuovamente alle spalle di Rasmussen, ma per il pilota italiano non c’è stata alcuna possibilità di attacco ed ha così chiuso in sesta piazza un weekend comunque decisamente positivo.

Nelle battute finali ci sono state scintille tra i due piloti del KIC Motorsport, con Konsta Lappalainen bravo a superare Patrick Pasma per la settima posizione. Gillian e Jamie Chadwick hanno completato la top ten.

Al termine del weekend di Barcellona la classifica vede Petecof in prima posizione in campionato con 306 punti seguito a sole 4 lunghezze di distanza da Leclerc, mentre Rasmussen è terzo a quota 287 punti.