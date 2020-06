Formula Regional: altri test a Misano per la DR Formula

Dal circuito del Mugello a quello di Misano in soli sette giorni. Il team DR Formula prosegue l’intenso programma di test in vista del via della stagione 2020 della Formula Regional europea che scatterà ad inizio agosto.

Dopo avere provato sul tracciato toscano con il già confermato Emidio Pesce, al quale si è per l’occasione aggiunto anche Matteo Nannini (prossimo a fare il suo debutto nel FIA Formula 3 Championship con Jenzer) la squadra guidata da Danilo Rossi torna in azione sulla stessa pista che ospiterà il round inaugurale della serie con la stessa coppia di piloti.

Al Mugello sia Pesce che Nannini hanno portato avanti un lavoro eccellente confermandosi costantemente tra i più veloci, con il secondo che si è attestato a un soffio dal miglior crono generale.

Nannini scenderà in pista a Misano solo giovedì, a differenza di Pesce che prenderà parte ad entrambe le giornate. Per il milanese si tratterà della sua quarta uscita sulla Tatuus del team DR Formula, avendo già provato prima del lockdown al Paul Ricard e in seguito anche a Vallelunga.