Formula Regional: 10 appuntamenti nel calendario 2022

Gli organizzatori della Formula Regional European Championship by Alpine hanno svelato oggi il calendario della stagione 2022.

Saranno 10 gli appuntamenti in programma per la categoria propedeutica con ben 3 weekend che si disputeranno su tracciati italiani. Si partirà il 24 aprile con il round di apertura di Monza per poi spostarsi nel weekend dal 6 all’8 maggio ad Imola sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari.

Per il terzo appuntamento la Formula Regional sarà come da tradizione categoria di supporto alla Formula 1 sulle stradine di Monte Carlo dal 27 al 29 maggio e la settimana successiva correrà in terra francese al Paul Ricard.

Zandvoort, dal 17 al 19 giugno, rappresenterà il giro di Boa della stagione e precederà gli appuntamenti dell’Hungaroring, in programma dall’8 al 10 luglio, e di Spa-Francorchamps, dal 27 al 30 dello stesso mese ed in concomitanza con la 24 Ore.

Dopo la pausa estiva i piloti della Formula Regional torneranno in pista a settembre in Austria dall’8 al 10 per poi attendere più di un mese per disputare gli ultimi due appuntamenti in calendario con la trasferta a Barcellona dal 14 al 16 ottobre e quella conclusiva del Mugello dal 20 al 23 ottobre.

In occasione delle tappe di Monza, Zandvoort, Hungaroring, Spa-Francorchamps, Spielberg e Mugello saranno disputati anche i test collettivi.