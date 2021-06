F. Regional: Belov con G4 Racing per l'intera stagione

Dopo aver ben impressionato in occasione dello scorso appuntamento del Paul Ricard, dove è giunto in entrambe le gare del debutto nella categoria a podio, Michael Belov avrà adesso la possibilità di disputare l'intera stagione della Formula Regional European Championship by Alpine.

Il pilota russo, che in Francia era stato schierato del team JD Motorsport, ha trovato l'accordo con il G4 Racing per disputare i restanti sei appuntamenti stagionali.

Belov sarà in pista già nel weekend dal 18 al 20 giugno quando la serie continentale affronterà la trasferta di Zandvoort.

"Con l'aggiunta di Michael alla nostra formazione, potremo contare su un pilota esperto e di talento per guidare la squadra e i nostri rookie verso un rapido progresso" ha dichiarato Adrián Muñoz, direttore sportivo e tecnico della scuderia. "Sono davvero contento che si sia unito a noi per il resto della stagione".

"Sono davvero felice di avere una così grande opportunità in questa stagione" sono state le prime dichiarazioni di Belov. "Ho già lavorato con alcune persone della squadra, quindi non avrò bisogno di spendere molto tempo per prendere confidenza. Penso che possiamo ottenere buoni risultati in questi sei eventi. Ora aspetterò pazientemente Zandvoort e mi preparerò per farmi trovare nelle migliori condizioni possibili".