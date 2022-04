F. Regional | Beganovic ed Aron protagonisti a Monza

Carica lettore audio

È stato un weekend a forte tinte PREMA quello andato in scena a Monza e che ha segnato l’inizio della stagione 2022 della Formula Regional European. Il team italiano, dopo un 2021 passato ad inseguire, ha cominciato l’anno firmando due vittorie nelle due gare del fine settimana grazie ad un Dino Beganovic e ad un Paul Aron che non hanno praticamente sbagliato nulla.

La prima gara del weekend di Monza, disputata sotto la pioggia, ha visto in Dino Beganovic l’autentico protagonista. Il pilota della PREMA, autore della pole, non ha mai sbagliato nulla ed è sempre riuscito a mantenere il comando dal primo all’ultimo giro senza mai commettere alcuna sbavatura in occasione delle numerose ripartenze dopo le neutralizzazioni con safety car.

Al via Beganovic è riuscito ad azzeccare lo stacco frizione e tenere la prima piazza alla prima variante, mentre alle sue spalle Gabriele Minì è stato abile a trovare la giusta trazione sul bagnato e passare subito dalla quarta alla seconda posizione.

Il pilota siciliano ha mostrato subito un passo notevole e si è immediatamente portato alle spalle dello svedese, ma le sue chance di successo sono andate in fumo dopo pochi giri. La safety car, infatti, è entrata in pista al primo passaggio ed alla ripartenza Minì ha tamponato Beganovic alla Parabolica danneggiando l’ala anteriore.

Per il pilota della ART Grand Prix la gara si è praticamente conclusa lì, e nonostante un cambio musetto velocissimo ed altre due neutralizzazioni con safety car, Minì è riuscito a rimontare sino alla sedicesima piazza con molto amaro in bocca.

Poche le emozioni in pista a causa dei numerosi ingressi in pista della safety car che hanno impedito di vedere battaglie accese. Alle spalle di Beganovic ha concluso un Belov che ha confermato le qualità già viste nella passata stagione, mentre l’ultimo gradino del podio è stato artigliato da Lorenzo Fluxa.

Nonostante un lungo alla prima chicane all’ultima ripartenza, Hadrien David è riuscito a mantenere la quarta posizione precedendo un Kas Haverkort piuttosto in difficoltà sul bagnato di Monza ma bravo comunque a mantenere la posizione di partenza davanti a Bortoleto.

Mari Boya è stato l’unico pilota della ART Grand Prix a concludere in top 10 davanti a Sebastian Montoya, Sami Meguetounif e Maceo Capietto.

La seconda gara del weekend di Monza si è disputata in condizioni meteo decisamente più clementi. La pioggia, infatti, ha dato tregua ai piloti della categoria e ad imporsi è stato Paul Aron davanti al compagno di team Dino Beganovic e Gabriele Minì.

Gabriele Minì, Art Grand Prix Photo by: Formula Regional European Championship

Il pilota estone è scattato bene dalla pole, mentre l’italiano della ART Grand Prix nel corso del primo giro è stato sopravanzato dallo svedese della PREMA. Le posizioni di vertice sono rimaste praticamente congelate sino al termine della gara, nonostante l’ingresso in pista della safety car a causa del testacoda di Delli Guanti e del contatto tra Hamda al Qubaisi e Pietro Armanni alla Lesmo.

Alla ripartenza Aron ha mantenuto saldamente il comando precedendo sul traguardo Beganovic e regalando così alla PREMA una doppietta che ripaga il team italiano di un 2021 complicato, mentre alle spalle dei primi due ha chiuso un Gabriele Minì che grazie al terzo gradino del podio è riuscito a dimenticare per qualche istante il brutto errore commesso in Gara 1.

Intensa la lotta per le posizioni ai piedi del podio che ha visto giungere in quarta piazza Kas Haverkort. L’olandese del Van Amersfoort Racing, dopo aver battagliato nelle battute iniziali con un Michael Belov decisamente in palla e con Mari Boya, è riuscito a salire in quarta posizione per poi lasciare i due rivali a lottare tra loro per la quinta e sesta posizione.

Settima piazza per un Hadrien David dal quale ci si attendeva decisamente di più in questo weekend, mentre la top 10 si è completata con Sebastian Montoya, bravo ad imporsi su Gabriel Bortoleto nel finale ed ottenere l’ottava posizione, e Macieo Capietto.

Al termine del primo appuntamento stagionale la classifica vede Beganovic in testa con 43 punti seguito da Belov con 28 ed Aron con 25, mentre Gabriele Minì può vantare i 15 punti del terzo posto di Gara 2 ed attualmente occupa la settima piazza.