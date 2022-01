F. Regional: ART Grand Prix ingaggia Mari Boya per il 2022

Dopo aver annunciato con largo anticipo la conferma di Gabriele Minì anche per il 2022, la ART Grand Prix ha comunicato quest’oggi il nome del secondo pilota che vestirà i colori della scuderia transalpina nella prossima stagione di Formula Regional European Championship: Mari Boya.

Il diciassettenne spagnolo è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti visti nelle categorie propedeutiche e dopo l’esordio in monoposto, avvenuto nel 2020 nella Formula 4 spagnola, ha compiuto lo scorso anno il salto nella ben più competitiva Formula Regional European senza sfigurare affatto.

Con il team Van Amersfoort Racing, Boya ha disputato una stagione di buon livello, nonostante le difficoltà della squadra olandese sino a metà stagione, per poi chiudere al quarto posto nella classifica riservata ai rookie.

La conferma in Formula Regional European, ma il passaggio ad un team di primissimo livello come la ART Grand Prix, pone Boya sotto l’occhio dei riflettori per il 2022.

“Sin dalla fine dello scorso anno era ovvio che avrei dovuto disputare un’altra stagione per beneficiare delle migliori condizioni possibili. La ART Grand Prix ha spesso messo in scena un grande dominio ed ho deciso di puntare su di loro”.

“Durante i test di fine stagione sono rimasto subito conquistato dalla squadra e mi sono sentito a mio agio al volante della vettura. Sono molto felice di lavorare con ART Grand Prix e non vedo l’ora che la stagione inizi. L’obiettivo, come sempre, è vincere ma il risultato minimo è quello di concludere nella top 3”.

A dare il benvenuto nella nuova squadra è stato Sébastien Philippe: “Mari ha avuto una ascesa costante e solida e la sua stagione in FRECA nel 2021 lo ha posto alla nostra attenzione. Ha svolto un lavoro di grande qualità durante i test invernali ed ha mostrato un alto livello di prestazioni”.

“Lo accompagneremo per il suo secondo anno nel campionato con molta fiducia e con l’ambizione di puntare alle posizioni di vertice”.