Chovet con Van Amersfoort per la stagione 2020

Van Amersfoort Racing ha annunciato la firma di Pierre-Louis Chovet. Insieme al giovane francese, Van Amersfoort Racing si impegna per la seconda edizione del Formula Regional European Championship, che si svolgerà su 8 round che coprono i circuiti in Francia, Italia, Ungheria, Austria e Spagna.

17 anni oggi, Pierre-Louis Chovet di Avignone, in Francia, ha già dimostrato di essere veloce in varie categorie. Dopo aver vinto il campionato francese Junior Karting e il campionato francese X30 Karting nel 2017, il giovane francese è stato premiato con l'idoneità a partecipare a 3 gare del campionato francese F4.

Chovet ha impiegato solo il terzo weekend di gara a Paul Ricard per raccogliere la sua prima vittoria monoposto, poi all'età di quindici anni. Inoltre, a seguito della sua serie di successi nel kart, Pierre-Louis è stato selezionato per far parte di un piccolo gruppo di quattro giovani piloti di talento per seguire il programma di sviluppo del pilota presso la Venturi E Academy, istituito dalla vincitrice della Formula Venturi E Team.

L'anno dopo, Pierre-Louis ha gareggiato per un'intera stagione nel campionato francese F4 e, come debuttante, ha finito per collezionare un numero rispettabile di podi, inclusa una vittoria in gara.

Dopo aver assaggiato le gare di F3 lo scorso anno, Chovet è ora entusiasta di attaccare seriamente il campionato europeo regionale di Formula 2020 insieme a Van Amersfoort Racing. Pierre-Louis afferma: “Van Amersfoort Racing condivide i miei stessi valori; Passione e Dedizione. Non è solo una tag line. Quando ho provato per la prima volta con loro, potevi percepire questa passione e dedizione per avere successo nelle corse. Mi troverò in un campo estremamente competitivo, ma mi sento molto a mio agio sapendo che la squadra ha lo stesso obiettivo, profondamente radicato, di salire sul gradino più alto del podio". Chovet continua: "Sono molto grato ai miei sponsor che sono stati e mi stanno ancora supportando nella realizzazione del mio sogno. È una sensazione incredibile avere sostenitori così fedeli che credono in me. Niente di tutto ciò sarebbe possibile senza di loro ed è qualcosa di cui sono molto grato!".

Il talento di Pierre-Louis è stato riconosciuto già in una fase iniziale quando è stato accettato all'Accademia FFSA, anche chiamata "School of Champions". La FFSA supporta un gruppo selezionato di giovani talenti delle corse nel loro viaggio verso i più alti livelli del motorsport.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, afferma: “Siamo molto entusiasti di avere Pierre-Louis a bordo per la nostra seconda stagione nel Campionato europeo Formula regionale. La nostra entrata molto tardi in campionato l'anno scorso ha causato alcune sfide. Per il 2020, tuttavia, siamo molto ben preparati e abbiamo un pacchetto a portata di mano che ci permetterà di essere competitivi e lottare per il podio".

Rob continua: "Pierre-Louis è un individuo molto intelligente con un forte atteggiamento competitivo supportato da buone capacità comunicative. Durante i primi test è stato in grado di fornire un buon feedback ai nostri ingegneri, dimostrando che è uno studente veloce e ha una buona conoscenza della macchina. Pierre-Louis è dedicato quanto noi a fare la differenza in campionato. Tutta la squadra non vede l'ora di iniziare la stagione insieme a lui!".