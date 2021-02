Alatalo passa ad Arden per la stagione 2021 di F. Regional

Dopo aver disputato una positiva stagione d'esordio in Formula Renault Eurocup nel 2020, che l'ha visto conquistare due podi nel round di Imola ed il terzo posto nella classifica riservata ai rookies, William Alatalo proseguirà nella categoria che da quest'anno ha assunto il nome di Formula Regional European Championship by Alpine.

Il diciottenne finlandese affronterà la stagione 2021 con i colori del team Arden e punterà con decisione ad un piazzamento nelle zone nobili della classifica.

A dare il benvenuto ad Alatalo nel team è stato Garry Horner, team principal della scuderia inglese: "Sono molto lieto di dare il benvenuto a William nella famiglia Arden, e non vedo l'ora di guardarlo progredire nel corso della stagione di Formula Regional European Championship by Alpine".

"È incredibilmente veloce e molto maturo e sono fiducioso che con il nostro aiuto riuscirà a progredire ulteriormente".

Grande soddisfazione è stata espressa dal pilota finlandese: "Non vedo l'ora di iniziare la mia avventura in Formula Regional European Championship by Alpine con Arden Motorsport. Sono fiducioso che potremo ottenere molto quest'anno e mi sento pronto per questa nuova sfida".

"Ho lavorato duramente per prepararmi durante la pausa invernale, e penso di aver già iniziato a integrarmi molto bene con la squadra. Il mio obiettivo è chiaro e semplice: vincere. Dobbiamo lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi, ma questa è una delle cose più eccitanti per me".