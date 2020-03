12 piloti in pista nei test al Paul Ricard

Il circuito di F1 del Paul Ricard nel sud della Francia ha ospitato un test ufficiale per le squadre e i piloti del Formula Regional European Championship certified by FIA con 12 auto sul circuito durante i 2 giorni - con ancora più monoposto e piloti pronti la via!

La formazione comprendeva: Van Amersfoort Racing con Alessandro Famularo e Pierre-Louis Chovet, DR Formula con Brad Benavides ed Emidio Pesce, Prema Powerteam con Gianluca Petecof, Arthur Leclerc, Oliver Rasmussen e Roman Stanek, Iron Lynx Abu Dhabi Racing con Amna Al Qubaisi, US Racing con David Vidales e KIC Motorsport con Konsta Lappalainen e il loro pilota che presto verrà annunciato ufficialmente dal team, il quale ha chiuso la giornata come più veloce con 1'59"819, seguito da Arthur Leclerc (Prema Powerteam) con 1'59"145 e, in terza posizione, il suo compagno di squadra Gianluca Petecof, così vicino con 1'59"149.

Tutto questo nella prima giornata di test il mercoledì 4 marzo, con pista asciutta. Il secondo giorno ha visto su una pista costantemente bagnata o umida, i più veloci di giornata i 3 piloti Prema Powerteam, ovvero Arthur Leclerc, Gianluca Petecof e Oliver Rasmussen.

Dopo una grande stagione di debutto nel 2019 vinta dal danese Frederik Vesti, quest'anno il Formula Regional European Championship certified by FIA si prepara ad essere una stagione sensazionale - con 25 punti di licenza Super FIA assegnati al campione della serie e la straordinaria opportunità recentemente annunciata di un test in F3 sotto gli occhi degli osservatori della FDA. Il campionato prende il via a proprio al Paul Ricard, il 25/26 aprile.