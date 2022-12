Video Formula E | Vergne: "Veterano? Non basta, voglio il titolo" Alla presentazione della DS Penske per la Formula E 2023, Motorsport.com ha intervistato Jean-Éric Vergne, che ha spiegato quanto ci sia da lavorare ancora con la E-Tense FE23 Gen3 e le responsabilità di capitano del team nel quale avrà come compagno di squadra il Campione in carica Vandoorne.