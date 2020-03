Vergne: "Io in quarantena con febbre, chi s'immaginava il podio?"

Lo spauracchio del Coronavirus sta facendo allarmare tutto il mondo anche con degli innocui colpi di tosse, figuriamoci se uno si presenta con un... febbrone da cavallo!

Questo è ciò che è successo a Jean-Éric Vergne in occasione dell'E-Prix di Marrakech, con il francese che è arrivato in Marocco non al meglio della forma. Visitato dai dottori, ecco la temuta... temperatura fuori norma e l'immediato ricovero in ospedale!

Vergne venerdì aveva saltato le Prove Libere 1 per un "forte mal di testa", ma in realtà la settimana del portacolori del team DS Techeetah è stata molto più problematica.

“E' stato il mio weekend più duro di Formula E, non tanto per le attività in pista, quanto per quello che mi è successo fuori - racconta 'JEV' - Venerdì sono dovuto rimanere in quarantena all'ospedale di Marrakesh. Potete capire che giornata è stata per me! Mi sentivo un po' meglio, ma ero in una stanza di 5 metri quadrati, e dopo 3 giorni di febbre a 40° capite che non era il massimo restare chiusi lì...

Nonostante tutto, sabato mattina il transalpino è riuscito a risalire sulla sua monoposto e a qualificarsi 11°, poi in gara ha compiuto una rimonta pazzesca che lo ha visto sfiorare addirittura il secondo posto, soffiatogli alla penultima curva da Maximilian Günther.

"E' stata veramente durissima, figuratevi se mi sarei mai immaginato di andare a podio! Anche in gara non ero al massimo, ma quando sei in macchina ti dimentichi pure del mal di testa, per cui ho provato a fare tutto il possibile. Ad un certo punto ho chiesto al mio ingegnere via radio in che posizione fossi perché non vedevo i primi. Mi ha detto che ero 4°, il che è stato fantastico sul momento perché non pensavo di essere riuscito a rimontare così tanto e in fretta".

Alla fine Vergne ha festeggiato sul podio e ha voluto fare i complimenti al suo compagno di squadra e vincitore António Félix Da Costa.

"E' stato bravissimo e ha centrato un grande successo, il team ha preso tantissimi punti e sono molto contento del risultato perché ci fa risalire la china. Dobbiamo continuare così per migliorare la nostra posizione, ma intanto grazie alla squadra per avermi dato una grande macchina per questa gara".