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Terremoto Stellantis Motorsport: Peugeot lascia subito il WEC. Nel 2027 toccherà a Citroen e Opel in FE

l gruppo franco-italiano ha annunciato oggi la chiusura immediata del programma WEC e di Formula E nell'estate 2027, creando un vero e proprio terremoto. Rimarranno invece i programmi rally e quelli legati al customer racing.

Giacomo Rauli Francesco Corghi, Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 23 nov 2026, 14:58

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Stellantis

Foto di: Stellantis

D'un tratto tutto sembra più vecchio. Era il claim di una pubblicità di una celebre autovettura tedesca, in rotazione televisiva nell'ormai lontano 2001. Ora, a distanza di 25 anni, questa frase risulta più contemporanea che mai. Ma stavolta non è questione di un'autovettura tedesca, ma la divisione sportiva di uno dei gruppi più grandi e importanti al mondo che opera nell'Automotive: Stellantis.

Le indiscrezioni lanciate da Le Figaro nel corso dei giorni scorsi sono diventate realtà proprio oggi, con Stellantis che ha annunciato la chiusura di tutti i suoi programmi sportivi ufficiali con effetto immediato.

Uno schiaffo pazzesco al motorsport, alle categorie in cui Stellantis era impegnata, ma soprattutto a tutti coloro che sino a ieri hanno lavorato a Satory, dove sorge la sede di Stellantis Motorsport (ex PSA Motorsport).

Un annuncio che non solo fa rumore, ma che crea un terremoto preoccupante e che coinvolge il WEC e la Formula E. Due categorie mondiali. Tante persone coinvolte che si trovano repentinamente senza sapere cosa ne sarà del loro futuro.

Il motivo di questa scelta sta nelle perdite che Stellantis ha dovuto far fronte tra il 2025 e quest'anno. E' stato stimato che Stellantis Motorsport costi circa 300 milioni di euro all'anno. Questa cifra andrebbe a coprire le perdite che il Gruppo ha avuto nel terzo trimestre dell'anno 2026, mentre lo scorso anno erano state complessivamente di 22,3 miliardi di euro, dovute soprattutto a oneri straordinari pari a 25,4 miliardi di euro legati alla revisione strategica e al cambio di rotta industriale.

Per capire di cosa stiamo parlando, abbiamo deciso di fare una panoramica sui principali programmi di Stellantis nel motorsport: ecco cosa c'era, cosa era stato preparato, cosa stava funzionando e cosa, invece, non aveva mai dato segni di successo. Ecco, insomma, cosa vedremo svanire in un attimo, senza sapere se mai potremo rivedere un'inversione di tendenza.

Peugeot: la nuova LMh è già da museo senza avere mai corso

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto di: FIA WEC / DPPI

Era già tutto fatto. Ma proprio tutto. Una LMh praticamente nuova che aveva già compiuto i primi test in pista, il recente annuncio di due piloti nuovi per le line up 2027, investimenti già fatti e concretizzati in vista del futuro nel World Endurance Championship. E invece, tutto è sparito in una nuvola di fumo, dissipata nel grigiore autunnale di Satory che ha fagocitato Stellantis Motorsport, lasciandone appena il ricordo.

Peugeot Sport ha incredibilmente scelto di interrompere il programma Hypercar e nel 2027 non sarà sulla griglia di partenza del FIA World Endurance Championship.

Nei giorni scorsi si sono tenute alcune riunioni per ridefinire le linee strategiche del Gruppo Stellantis e per la sezione Motorsport ad accusarne il colpo è la squadra che stava lavorando ormai da mesi all'evoluzione della 9X8 LMH.

La notizia è di quelle che lasciano di stucco, ma il modus operandi non è nuovo nel mondo dell'automobilismo. Basti pensare proprio a quanto fece la stessa Casa del Leone nel 2012, fermando il programma della 908 HYbrid4 LMP1 già pronta. Per non parlare delle Audi LMP1 e LMDh, la prima nel 2017 e la seconda, più recentemente, nel 2021.

Per l'azienda francese non è affatto una bella figura, anche perché - oltre ad avere già pianificato gli aggiornamenti e prenotato i test per l'omologazione in galleria del vento a Windshear (3 e 14 dicembre), erano arrivati gli annunci degli ingaggi di Alex Quinn e Robert Shwartzman, quest'ultimo beffato per il secondo anno di fila dopo lo stop di Prema in IndyCar.

Rimangono ulteriori rammarichi per come è stata gestita questa negativa parentesi della 9X8 in Classe HYPERCAR: dal debutto nel 2022 con le sue idee innovative, ma tutt'altro che competitive, all'insistere su una base poco funzionale e avvezza a migliorare nonostante aggiornamenti continui.

Una vettura ambiziosa, nata sul concetto di non utilizzare l'ala posteriore e proseguita inserendola su un progetto che non la prevedeva. Il risultato è stato inevitabile. Come un capo d'abbigliamento venuto male e già bucato, rattoppato alla bene e meglio, ma con lembi di tessuto inadeguati per raddrizzare il risultato e renderlo appetibile.

Una marea di investimenti, quelli fatti da Stellantis, che avrebbero senz'altro potuto avere più fortuna se si fosse partiti con una omologazione di un progetto completamente nuovo, una volta capito che quello iniziale era da accantonare, alla luce anche dei soli 4 podi centrati fino a fine 2026 e tutti i Joker Evo spesi per tentare un incremento delle prestazioni del prototipo ibrido.

Ora, invece, Peugeot si trova a gettare tutto alle ortiche. Non solo il concetto originario della 9X8, ma tutto quanto il progetto e il tentativo di rimettere tutto in piedi. Una chiusura a giochi quasi fatti che sa di beffa e che lascia punti interrogativi su ciò che sarebbe potuto essere e che, invece, non sarà mai.

Formula E: progetto al capolinea ancor prima di scendere in pista

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team Opel GSE 27FE

Foto di: FIA Formula E

C’è un aspetto che accomuna l’addio di Peugeot al WEC con quello di Opel e Citroen, i due team sotto l’ombrello del gruppo Stellantis, alla Formula E: aver sviluppato una monoposto già destinata a dire addio. Ed è proprio qui che rende così amaro l'epilogo dei programmi Stellantis.

Anche la Gen4 sviluppata da Stellantis era infatti ormai pronta al debutto dopo una lunga fase di test durata oltre un anno, culminata la scorsa settimana durante l’unica sessione di prove prestagionale collettiva sulla pista di Jarama. C’era attesa, c’era entusiasmo, ma la conferma della chiusura del programma a fine 2027 sia con Opel che Citroen ha purtroppo il sapore di un progetto destinato già a morire.

Stellantis aveva confermato la propria volontà di prendere parte all’era della Gen4 alla fine del 2024, inizialmente con il marchio Maserati, poi sostituito da Citroen. Il gruppo aveva inoltre deciso di schierare due squadre, un segnale evidente di quanto la Formula E occupasse un ruolo centrale nella sua strategia. C’è però una precisazione da fare: gran parte dello sviluppo viene svolta dal reparto motorsport di Stellantis e solo in seconda battuta dai singoli team.

Dopo aver sviluppato il Powertrain a Satory, nel 2025 sono iniziati anche i test in pista con la vettura, peraltro utilizzando un prototipo marchiato Stellantis. L'obiettivo era chiaro: tornare a vincere e rivivere i successi dell'era Gen2. L'aspetto più paradossale, però, è un altro: da quanto emerso nel corso dei test, sia Opel sia Citroen sembravano avere a disposizione un pacchetto in grado di lottare nelle posizioni di vertice, confermato anche dalla fiducia dei team.

Insieme a Porsche, infatti, in molti nel paddock li davano tra i favoriti. Il rammarico è quindi doppio: non solo per aver investito oltre un anno nello sviluppo di una vettura dal destino ormai già segnato, ma la consapevolezza che se questo progetto si dovesse rivelare vincente come sperato, allora se ne potranno godere i frutti per una sola stagione.

Ancora maggiore è il rimpianto per Opel, entrata proprio quest’anno assieme all’introduzione della Gen4 per valorizzare la sua transizione verso l’elettrico, per altro con una squadra ufficiale avendo acquisito una licenza direttamente dalla Formula E con un investimento milionario su cui costruire i propri successi nei prossimi quattro anni.

Mai prima di Opel, infatti, un marchio del gruppo Stellantis aveva corso con un team ufficiale, ma si erano sempre appoggiati a delle squadre private creando una stretta sinergia. L’impegno del marchio tedesco era la conferma di un progetto ambizioso, al punto che anche le strutture necessarie per gestire il team sarebbero state spostate nei prossimi mesi da Satory, dove ha sede il reparto motorsport di Stellantis, a Russelsheim in Germania.

Purtroppo, sarà invece un’avventura destinata a durare lo spazio di pochi mesi e che, al tempo stesso, si lascia alle spalle tanti interrogativi. Nel caso di Citroen, il team in realtà è di proprietà dall’azienda privata monegasca MSG, con il marchio francese che invece vanta un accordo di sponsorizzazione per il rebrand della, come fu qualche anno fa per Maserati.

L’investimento è quindi più contenuto e l’addio avrà soprattutto un impatto per MSG, che avrà almeno un anno di tempo per trovare un accordo con un altro partner per il 2028 dovendo cambiare anche motorizzazione. Diverso è il caso di Opel che possiede una sua squadra ufficiale. Per Stellantis e Opel, uscire dalla Formula E non solo significa dover far fronte alle penali, ma anche capire cosa fare e come gestire una licenza costata milioni di euro.

Una licenza che, a questo punto, alla chiusura del programma andrà ceduta per rientrare nella spesa. Ma a chi? Se non si trovasse un compratore (e con quali prospettive?), potrebbe finire di nuovo nelle mani della Formula E come successo qualche anno fa quando la McLaren lasciò il campionato, ma inevitabilmente ciò significherà rimetterci a livello economico.

Il grosso del lavoro e degli investimenti necessari per l’era della Gen4 era già stato fatto perché, eccezion fatta per lo sviluppo del software e di una revisione hardware del Powertrain concessa durante il ciclo tecnico, queste macchine rimarranno quasi invariate per i prossimi quattro anni. Mentre per i costi di gestione del team c’è un budget cap pensato proprio per rendere sostenibile il campionato. Ed è per questo che l’addio ha un sapore ancora più amaro.

Lancia, programmi rally e customer racing resistono

Yohan Rossel, Arnaud Dunand, Lancia Corse HF Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Foto di: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Nel corso degli ultimi 2 anni, Stellantis ha rilanciato il marchio Lancia sia nel mercato Automotive che in quello del motorsport, riportandola a correre nei rally. Un progetto, però, ben differente da quella che l'aveva resa un mito immortale.

Sin da ottobre 2024 è parso chiaro come i vertici del Gruppo fossero intenzionati a sfruttare il marchio Lancia nel motorsport come calamita per clienti e appassionati di lunga data, ovvero coloro sui quali era ed è ancora possibile esercitare un fascino tale per cui fosse più semplice vendere vetture da competizione.

Da 2 anni a questa parte, infatti, abbiamo visto fiorire la Ypsilon Rally4 dalle ceneri della Peugeot 208 Rally4. Questo progetto ha dato subito i frutti sperati, con quasi un centinaio di vetture vendute nei primi mesi dall'apertura delle vendite e un Trofeo Lancia nel Campionato Italiano Assoluto Rally che è stato preso d'assalto dai partecipanti. L'anno scorso, invece, Lancia è tornata nel WRC per competere nella classe inferiore rispetto a quella principale: il WRC2 con la Ypsilon Rally2 Integrale HF.

Un progetto che ha visto vincere Lancia in alcuni rally del WRC, ma nella classe dedicata alle vetture cadette. Inoltre, è arrivata anche la Rally6 a far parte del portfolio di Lancia. Si tratta di una vettura molto vicina a quella stradale, ma che è capace di offrire tutti i device necessari per la sicurezza dell'equipaggio, oltre a essere il mezzo perfetto per chi ha intenzione di iniziare ad affacciarsi nella categoria o anche solo divertirsi in sicurezza nelle competizioni in cui è ammessa.

Non è un caso che tutte queste vetture abbiano un minimo comune denominatore: la possibilità di essere vendute e fare di loro un business. Anche per questo motivo Stellantis ha deciso di non chiudere il programma rally. Resterà infatti il team Lancia Corse HF che correrà nel WRC2, così come la divisione Customer Racing, impegnata a realizzare la Ypsilon nelle varie declinazioni sportive per i clienti del marchio. Inoltre, il budget richiesto per tenere acceso questo progetto è di gran lunga inferiore a quelli che erano destinati a WEC e Formula E.

Oltre a Lancia, rimarranno anche i programmi legati a Opel. Stiamo parlando della realizzazione delle Corsa e delle Mokka elettriche pensate e create per i rally.

La cosa importante è che, stando a quanto appreso da Motorsport.com, gli impiegati che hanno lavorato ai programmi WEC e Formula E dovrebbero essere tutti spostati in altri progetti, anche se resta da capire quali e in che modo verranno utilizzati nel corso dei prossimi mesi.

Stellantis Motorsport, oltre al customer racing, si impegnerà anche a collaborare con Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Opel-Vauxhall e Peugeot nella realizzazione di vetture ad alte prestazioni.

Insomma, un taglio drastico, repentino e importante da parte di uno dei colossi mondiali dell'Automotive, che rende più povero il motorsport in un battito di ciglia. Per Stellantis, invece, una soluzione rapida per tamponare perdite finanziarie, che però potrebbe portare a una visibilità sempre inferiore in una situazione già poco edificabile.

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