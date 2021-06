Puebla E-Prix: Wehrlein squalificato, Di Grassi vince Gara 1

Lucas di Grassi ha vinto Gara 1 dell’E-Prix di Puebla, e l’Audi ha conquistato una doppietta grazie al secondo posto di Rene Rast, dopo che la Porsche di Pascal Wehrlein, autentico dominatore della gara, è stata squalificata per una irregolarità tecnica.

Il pilota tedesco aveva comandato le operazioni sin dal via, quando era scattato dalla pole, ed aveva tagliato il traguardo con un vantaggio di 3,6’’ sugli inseguitori vedendosi subito dopo la bandiera a scacchi retrocesso in fondo alla classifica.

La squalifica è stata comminata perché il team non ha dichiarato gli pneumatici adottati sulla vettura di Wehrlein. Così facendo Porsche e Wehrlein hanno perso l’opportunità di ottenere il primo successo nella serie.

Questa decisione ha consentito a Lucas di Grassi di tornare alla vittoria dopo una assenza che durava addirittura dall’E-Prix di Berlino del 2019. Alle sue spalle Rast ha chiuso in scia con un gap di soli 4 decimi, mentre Edoardo Mortara ha completato il podio.

Al via Wehrlein ha subito preso il comando, mentre Oliver Rowland, autore del secondo tempo in qualifica, è subito precipitato in quattordicesima posizione. Vergne, per evitare la Nissan dell’inglese, ha aperto la porta a Gunther per salire in terza posizione.

La safety car è entrata presto in pista quando Nick Cassidy ha colpito le barriere in uscita di curva 2 danneggiando la sospensione anteriore sinistra.

Un secondo intervento si è reso necessario per consentire ai commissari di recuperare la Jaguar di Sam Bird, vittima dell’uscita cieca dell’attack mode e colpito dalla monoposto di Alex Lynn che l’ha poi spedito a muro.

Di Grassi si è preso la sesta posizione superando Sims in Curva 1 senza l’ausilio dell’attack mode, ed una mossa simile ha poi compiuto poco dopo nei confronti di Evans e di Gunther, con il tedesco più lento perché impegnato in una battaglia con Mortara.

La mossa decisiva nei confronti del pilota della Venturi è stata effettuata sempre in curva 1 e così facendo Di Grassi è riuscito a scrivere per la terza volta il suo nome nell’albo d’oro dei vincitori in Messico.

Nonostante un contatto con Vergne simile a quello avvenuto tra Lynn e Bird, Sims è riuscito a chiudere in quarta posizione davanti a Dennis, mentre Antonio Felix da Costa è riuscito a recuperare dalle tredicesima posizione di partenza sino alla sesta ed avrebbe potuto anche chiudere in quarta se non fosse stato rallentato da Gunther in un tentativo di sorpasso abortito.

Ottima la rimonta di Stoffel Vandoorne finito a punti in settima posizione dopo essere scattato dal fondo della griglia in ventunesima piazza, mentre Nyck de Vries ha portato la sua Mercedes in nona posizione, alle spalle di Evans, dopo essere finito in testacoda a seguito di un contatto provocato da Frijns. La top ten è stata completata da Lynn.

