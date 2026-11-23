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WEC

Il business prima del prestigio. Stellantis, ecco perché resta vivo solo il Customer Racing

Il Gruppo Stellantis ha deciso di chiudere tutti i programmi ufficiali nelle corse, ma di tenere attivo il Customer Racing, ovvero la parte che genera profitto. Con il mercato dell'automotive in crisi, ormai il motorsport non è più una vetrina per dare prestigio e lustro ai marchi anche agli occhi degli appassionati e possibili acquirenti.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 23 nov 2026, 17:31

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Stellantis

Foto di: Stellantis

Quando un gruppo Automotive ha necessità di fare tagli, il primo ramo che storicamente viene intaccato è quello sportivo, il reparto corse.

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma la chiusura dei programmi sportivi ufficiali di Stellantis Motorsport ha comunque dato uno scossone pesante al mondo delle corse. Inutile nascondersi dietro un dito: l'uscita di Peugeot Sport dal WEC con effetto immediato e quella di Citroen e Opel dalla Formula E che si consumerà nell'estate 2027 sono due cazzotti allo stomaco difficili da incassare.

Il WEC vedrà l'ingresso di due Case nel 2027, con l'arrivo di Ford e McLaren. La Formula E, invece, potrà parare il colpo avendo una stagione a disposizione per trovare due nuovi team che possano prendere il posto di Citroen e Opel, evitando così di lasciare più sguarnita la griglia di partenza. Eppure l'uscita di tre case in pochi mesi – per di più tutte appartenenti allo stesso gruppo – non può non destare preoccupazione.

La scelta di Stellantis lascia intravedere una strategia ben precisa che non è altro se non una diretta conseguenza dei conti complicati con cui il gruppo sta facendo i conti nel corso degli ultimi 24 mesi.

A tal proposito, facciamo il punto in casa Stellantis. Il 2025 è stato chiuso con una perdita netta di 22,332 miliardi di euro dovuta a 25,4 miliardi di euro di oneri straordinari per l'intero anno. Nel 2024, invece, il Gruppo chiuse con l'utile di 5,52 miliardi. Sempre lo scorso anno i ricavi sono calati del 2% e la causa principale di questo risultato è stata dovuta agli effetti negativi dei tassi di cambio e del calo dei prezzi netti nel primo semestre del 2025.

Quest'anno, invece, i primi tre trimestri hanno dato esiti differenti dalle perdite del 2025. Nel primo di questi, Stellantis è tornata all'utile netto con 377 milioni di euro (mentre nello stesso periodo del 2025 le perdite furono di 387 milioni). Inoltre vi è anche stata la crescita del 6% dei ricavi netti (38,1 miliardi di euro).

Nel secondo trimestre ecco un altro ricavo netto. Questa volta di 43,5 miliardi, un risultato trainato soprattutto dal Nord America e l'utile netto è stato di 293 milioni. Nel terzo, invece si è registrato un ricavo netto di 37,6 miliardi di euro, riducendo la perdita netta a 453 milioni di euro, un calo del 90% rispetto ai 4,53 miliardo dello stesso periodo del 2025.

Stellantis Motorsport – euro più, euro meno – spende 300 milioni l'anno per i programmi sportivi in cui è (era) impegnata. In una logica di spending review, è logico che anche questa cifra, che sembra irrisoria rispetto i miliardi persi dal gruppo, debba essere rivista. E allora a farne le spese sono proprio i due programmi più dispendiosi.

Se è logico capire i perché della chiusura del programma WEC di Peugeot Motorsport, lo è certamente meno quello legato all'uscita dalla Formula E di Citroen e Opel. Il programma Lmh prevede la realizzazione da zero di un prototipo ibrido che parte da un foglio bianco. La 9X8 era nata da un progetto ambizioso che ha però fallito su tutti i fronti. Per altro, la vettura che avrebbe preso il suo posto aveva già girato qualche settimana fa ed era in attesa della presentazione ufficiale (si vocifera fosse il 30 novembre).

Il programma Formula E, invece, prevedeva la preparazione e lo sviluppo della powertrain elettrica per entrambi i team. Citroen dava il marchio a una struttura già esistente, mentre Opel ha creato il team da zero e potrà sfruttarlo un anno solo prima dell'addio che si consumerà tra qualche mese. I programmi in questione sono stati mantenuti fino al 2027 perché già finanziati, e per tal motivo i malumori, in Francia, non sono stati pochi. I risultati del risparmio derivati da questa scelta potrebbero essere tangibili fra uno o due anni. Insomma, i benefici non saranno tangibili sin da subito.

A questo punto, Stellantis Motorsport diventa il centro del Customer Racing. Una struttura che ha un solo scopo: quello di realizzare vetture che possano essere vendute a potenziali e reali clienti, così da risultare una struttura capace di realizzare entrate economiche e, al massimo, investirle nuovamente in altri progetti, ma sempre destinati a chi avrà voglia di acquistarli.

Niente più programmi ufficiali, ma solo vendita di vetture e, ovviamente, pezzi di ricambio. Qualcosa che possa vivere con le sue gambe e che sia profittevole il più possibile. Non è un caso che a Satory vengano fatte le Lancia Rally2, Rally4 e Rally6, oltre alle Opel elettriche e le Peugeot per i rally. Tutte vetture pensate per i clienti di tutto il mondo, ma anche collezionisti ancora innamorati di quello che Lancia ha rappresentato nel mondo dei rally e delle corse.

A Satory ci siamo stati più volte nel corso degli ultimi 10 anni e, se chiudiamo gli occhi, vediamo ancora le Peugeot 3008 DKR che vinsero proprio poco prima di ritirarsi dai rally raid, le Citroen C3 WRC Plus, le Peugeot 308 TCR, ma anche le nuove Ypsilon rally e altri modelli che sono stati realizzati per correre anche con i team ufficiali. Riaprirli e vedere tutto questo sparito in un attimo (anzi, un comunicato) fa male. Ma è lo specchio dei tempi, del mercato e delle scelte di grandi gruppi automobilistici, i quali vedono spesso il motorsport come un impiccio economico, più che un modo per dare valore ai marchi che hanno l'onore e l'onere di gestire.

Insomma, deve passare la nottata, la burrasca. Non ci resta che attendere quando tutto questo accadrà e, ancora, se ci sarà la voglia di ripartire. E' certo però che, da oggi, il motorsport è certamente più povero. E no, non stiamo parlando di soldi...

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