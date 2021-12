Formula E | Test Valencia, Giorno 3: Mortara vola con la Venturi

Dopo il riposo di mercoledì, al Circuito Ricardo Tormo sono andate in scena sei ore di prove consecutive completando le sessioni di questa settimana.

Mortara è salito in testa alla classifica poco dopo la metà della sessione con il suo 1'25"763, precedendo per 0"04 Jean-Eric Vergne, abbassando anche i precedenti crono ottenuti lunedì e martedì da Robin Frijns e Antonio Felix da Costa.

Lo svizzero è rimasto al primo posto per la maggior parte del tempo, con Vergne che invece aveva stabilito già alla prima ora la sua miglior prestazione.

Terza la Mercedes di Stoffel Vandoorne, seguito da Mitch Evans con la Jaguar Racing e dalla Porsche di Pascal Wehrlein.

Due bandiere rosse hanno interrotto le operazioni in pista: la prima per Oliver Askew in testacoda alla curva 8 dopo soli 15 minuti. Recuperato da un trattore e riportato sul tracciato, il pilota della Andretti Autosport ha raggiunto i box terminando poi la giornata 17°.

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La seconda è avvenuta un'ora dopo, quando la Dragon Penske Autosport di Sergio Sette Camara si è fermata alla curva 7. Il sudamericano chiude 19°.

Tornando alla classifica, sesto abbiamo Nyck De Vries, davanti alle Envision Racing di Nick Cassidy e Frijns, con Felix da Costa nono sulla seconda DS Techeetah.

Alexander Sims (Mahindra Racing) completa la Top10 tenedosi alle spalle Sam Bird e Jake Dennis.

Adam Carroll ha invece preso il posto di Dan Ticktum in NIO 333, dato che il giovane è volato a Jeddah per la F2. L'irlandese ha finito 21° girando in 1'28"192, dietro ad Oliver Turvey.

In Dragon Penske Autosport non hanno invece sostituito Antonio Giovinazzi, anche lui andato in Arabia Saudita per disputare la sua penultima gara di Formula 1 con la Sauber Alfa Romeo.