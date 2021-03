Formula E: Nissan rimanda l'esordio del nuovo powertrain

La Nissan e.dams non farà debuttare il nuovo powertrain sulla sua Formula E per il weekend di Roma, visto che la pandemia di Coronavirus ha ritardato la consegna di alcuni materiali.

Dopo l'annuncio della settimana scorsa riguardo la firma per il prosieguo nella serie con le nuove vetture Gen3, quest'anno è noto che si sta correndo con le monoposto di precedente omologazione in modo da ridurre i costi.

Così come DS Techeetah e Dragon Penske Autosport, anche la Nissan e.dams ha scelto di introdurre il suo nuovo motore Nissan IM03, ma ciò avverrà presumibilmente a Valencia per l'E-Prix del 24-25 aprile.

"D'accordo con la FIA, abbiamo scelto di riprogrammare il debutto del nuovo powertrain per la nostra Gen2, visto che la pandemia ha ritardato la consegna di alcune parti - si legge in una nota fornita dal team a Motorsport.com - Ringraziamo la Federazione per la sua flessibilità in questa situazione".