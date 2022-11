Formula E | Mahindra nomina un ex FIA come nuovo responsabile

Carica lettore audio

L'ex membro della FIA Frederic Bertrand è entrato a far parte del team di Formula E di Mahindra come nuovo CEO, dopo l’addio di Dilbagh Gill.

Bertrand conclude così un periodo decennale presso la FIA dove ha ricoperto di recente il ruolo di direttore della Formula E e dei progetti sportivi innovativi oltre ad aver supervisionato l'integrazione dell'era Gen3 nel campionato diventando in questo modo una delle figure chiave dell'organo di governo.

Il francese è stato anche coinvolto nell'avvio del progetto FIA Motorsport Games, la cui sua seconda edizione si è svolta recentemente al Paul Ricard.

Bertrand sarà quindi incaricato di supervisionare le fortune del team Mahindra nell’era Gen3. Per la prossima stagione la squadra ha optato per una nuova formazione di piloti ingaggiando il campione 2016-17 Lucas di Grassi ed Oliver Rowland.

"Sono lieto ed estremamente emozionato di entrare a far parte del Gruppo Mahindra per dirigere le sue attività sportive", ha dichiarato Bertrand. "Ho avuto il privilegio di assistere alla crescita del team Mahindra in Formula E e mi sento orgoglioso di essere stato incaricato di guidare la squadra verso prestazioni e risultati ancora maggiori".

Il logo ABT sull'auto Mahindra Racing Photo by: Abt Sportsline

"I prossimi mesi saranno difficili e richiederanno molto lavoro, ma l'obiettivo è chiaramente quello di essere al passo in quello che si preannuncia come un campionato ultra-competitivo di costruttori e team. Si tratta di un nuovo capitolo e di una sfida importante nella mia carriera, e non vedo l'ora di iniziare!".

Il precedente coinvolgimento di Bertrand nello sviluppo della Gen3 sarà probabilmente un pomo della discordia tra gli altri team e Mahindra, anche se l’ingresso di un membro della FIA all’interno di un team concorrente in un campionato si è già verificato in passato nel motorsport.

In Formula 1, ad esempio, Marcin Budkowski è stato messo in congedo per tre mesi dalla FIA nel 2017 prima di lasciare l'incarico in Federazione per assumere un ruolo in Renault. Anche l'ex vice direttore di gara Laurent Mekies ha lasciato la FIA nel 2018 dopo un anno per assumere il ruolo di direttore sportivo alla Ferrari.

"La FIA può confermare che Frederic Bertrand, ex direttore del dipartimento Formula E e Attività sportive innovative, si è dimesso dalla sua posizione per cercare altre opportunità", ha dichiarato l'organo di governo in un comunicato.

"La FIA ringrazia Frederic per i suoi numerosi contributi all'organizzazione negli ultimi 10 anni e gli augura ogni bene per i suoi futuri impegni".

Il predecessore di Bertrand, Dilbagh Gill, ha lasciato Mahindra a settembre dopo aver ricoperto il ruolo di team principal e CEO fin dalla nascita della Formula E ed attualmente è in congedo per motivi di salute fino al prossimo anno.